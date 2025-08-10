Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

Anderlecht heeft zondag een pijnlijke 2-3-nederlaag geleden tegen promovendus Zulte Waregem. Essevee speelde uitgekookt op de counter en strafte de Brusselse fouten achterin driemaal genadeloos af. Het probleem is volgens Besnik Hasi duidelijk: te veel individuele missers op cruciale momenten.

“Alle drie de goals zijn vermijdbaar”, zuchtte de coach. “Bij de eerste moeten we beter blokken of meelopen met de aanvaller. Bij de tweede moeten we springen bij de stilstaande fase. En bij de laatste goal, als je weet dat je met zoveel ruimte in de rug speelt en je komt te laat, dan moet je een fout maken. Dat moeten we leren. We zijn jong.”

De druk moet goed zijn

Achterin is er bij Anderlecht een latent gebrek aan snelheid. Of het nu Simic, Hey of Kana is: zodra de ploeg hoog staat en de tegenstander diep speelt, worden de verdedigers telkens voorbijgelopen. “We willen hoog spelen en veel spelers voor de bal hebben, maar de voorwaarde is dat de press goed moet zijn. Als die energie ontbreekt, komen we één tegen één op grote afstanden, en dat is vragen om problemen”, aldus Hasi.

Met 70% balbezit en een expected goals van 2,50 had Anderlecht de wedstrijd moeten beslissen, maar het gebrek aan efficiëntie en defensieve alertheid kostte punten. “We hebben achteraan beter te doen, daaruit leren…”, liet de trainer vallen.

De eerste helft was ook ondermaats. “We konden geen druk zetten, daardoor moesten onze verdedigers achterin grote ruimtes belopen. We hadden geen middenveld, waren geblokkeerd op rechts. Zulke matchen kunnen gebeuren, zeker na een zwaar parcours, maar dan moet je juist voorkomen dat je goals tegen krijgt.”

Slimmer worden

Na de pauze bracht Anderlecht meer energie, maar het kwaad was al geschied. “Drie keer in de fout gaan is gewoon te veel. We willen vooruit voetballen, maar je moet slimmer zijn, soms bewust een fout maken om gevaar te stoppen.”

Voor Hasi is snelheid niet alleen een kwestie van benen, maar ook van denken. “Snelheid is ook snel beslissen. We moeten sneller ervaring opdoen, fouten maken mag, maar we moeten eruit leren. Druk altijd zetten, dat is de voorwaarde.”

Toch blijft de coach vasthouden aan zijn aanvallende filosofie. “Geen probleem om af en toe een goal tegen te krijgen, maar dan moet de rest wel kloppen. Als de druk niet werkt, moeten we anders denken. Maar mijn voorkeur is altijd druk, altijd vooruit voetballen.”