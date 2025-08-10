Reactie Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"
Foto: © photonews

De low cost penalty moet eruit, dat is nu wel duidelijk na drie speeldagen in de Jupiler Pro League waarin bijna elke week wel één benadeelde ploeg dat herhaalt. Deze week is het aan Oud-Heverlee Leuven.

Low cost penalty en rode kaart

Zij uiten hun onvrede via doelman Tobe Leysen. De 23-jarige Leysen kreeg twee strafschopdoelpunten tegen en zag met Birger Verstraete ook nog eens een ploegmaat vroegtijdig het veld verlaten na een rode kaart. "Het was nochtans een gelijk opgaande wedstrijd, al zegt de uitslag wel iets anders", zuchtte Leysen na afloop.

Dat scheidsrechterlijke beslissingen de wedstrijd bepaald hebben, valt niet te ontkennen. Maar volgens de doelman van OHL waren die beslissingen evenwel niet altijd terecht. "Ik heb wat rondgevraagd omdat ik nog geen beelden gezien heb maar ze zeggen voor het seizoen dat de low cost eruit moeten. Dan denk ik dat die eerste strafschop volgend jaar in de meeting zal zitten", oordeelt Leysen over het hands van Pletinckx.

Maar ook bij een volgende beslissingen van scheidsrechter De Cremer heeft Leysen zo zijn twijfels. "Verstraete zegt dat hij geen man raakt en toch krijgt hij zijn tweede gele kaart. Dat is gewoonweg enorm jammer", gaat hij verder.

10 tegendoelpunten

Dat OH Leuven zijn start gemist heeft, is een understatement. "Met bovendien al 10 tegendoelpunten op drie wedstrijden", vult Leysen aan. "Vorig jaar duurde dat een half seizoen vooraleer we daar zaten. Dat moet echt veranderen", klinkt het vastberaden.

Te beginnen volgende week op het veld van Dender. Waar Leysen en OH Leuven een ander gezicht willen tonen: "We moeten meer druk zetten en competitiever zijn. De kwaliteit is er, dat hebben we in de voorbereiding genoeg getoond", besluit hij strijdvaardig.

3 reacties
