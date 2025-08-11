Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Mahamadou Doumbia (21) kroonde zich opnieuw tot man van de match. De Malinese middenvelder opende de score vanaf de stip, op een manier die indruk maakte: met een bijzonder korte aanloop ramde hij de bal hard en hoog in doel.

Na afloop bleef Doumbia opvallend nuchter over zijn uitvoering. “Een penalty trappen is niet zo moeilijk. Ik weet dat ik een krachtige trap heb”, klonk het laconiek. “Ik oefen er veel op met Bali (Balikwisha, red.) en had tegen Vincent laten weten dat ik me goed voelde.” Zijn vertrouwen was zichtbaar in elke beweging op het veld.

Niet alleen bij de strafschop, maar ook in open spel maakte Doumbia het verschil. Hij domineerde het middenveld. Zijn techniek en flair deden het publiek opveren, terwijl hij zijn tegenstanders in de wind zette.

Nog een jaar houden?

Het is precies dat spelplezier en die klasse die Antwerp zorgen kunnen baren. Sportief directeur Marc Overmars liet al weten dat hij Doumbia minstens nog een jaar wil houden. Maar wanneer de interesse van buitenlandse clubs groeit, wordt dat een stuk moeilijker.

En die interesse is er. Onder meer Eintracht Frankfurt en Newcastle United volgen de jongeling al een tijd op de voet. Met zulke namen op de achtergrond is het de vraag of Antwerp hem komende zomer nog kan vasthouden.

Doumbia zelf blijft intussen op de vlakte. “Ik weet dat er interesse is. Alles is mogelijk. Maar ik focus me op mijn prestaties.” Zolang hij die lijn aanhoudt, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor de topclubs aankloppen.