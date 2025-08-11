Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mahamadou Doumbia (21) kroonde zich opnieuw tot man van de match. De Malinese middenvelder opende de score vanaf de stip, op een manier die indruk maakte: met een bijzonder korte aanloop ramde hij de bal hard en hoog in doel.

Na afloop bleef Doumbia opvallend nuchter over zijn uitvoering. “Een penalty trappen is niet zo moeilijk. Ik weet dat ik een krachtige trap heb”, klonk het laconiek. “Ik oefen er veel op met Bali (Balikwisha, red.) en had tegen Vincent laten weten dat ik me goed voelde.” Zijn vertrouwen was zichtbaar in elke beweging op het veld.

Niet alleen bij de strafschop, maar ook in open spel maakte Doumbia het verschil. Hij domineerde het middenveld. Zijn techniek en flair deden het publiek opveren, terwijl hij zijn tegenstanders in de wind zette.

Nog een jaar houden?

Het is precies dat spelplezier en die klasse die Antwerp zorgen kunnen baren. Sportief directeur Marc Overmars liet al weten dat hij Doumbia minstens nog een jaar wil houden. Maar wanneer de interesse van buitenlandse clubs groeit, wordt dat een stuk moeilijker.

En die interesse is er. Onder meer Eintracht Frankfurt en Newcastle United volgen de jongeling al een tijd op de voet. Met zulke namen op de achtergrond is het de vraag of Antwerp hem komende zomer nog kan vasthouden.

Doumbia zelf blijft intussen op de vlakte. “Ik weet dat er interesse is. Alles is mogelijk. Maar ik focus me op mijn prestaties.” Zolang hij die lijn aanhoudt, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor de topclubs aankloppen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven
Mahamadou Doumbia

Meer nieuws

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
11
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
7
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
3
Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

09:00
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Angulo

07:20
DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

08:20
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
4
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
2
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
1
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
7
'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

07:00
Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

06:30
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
12
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
1
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
1
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
8
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

22:10
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
4
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
1
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
1
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
🎥 Belgisch TikTok-fenomeen duikt op bij ... Ed Sheeran

🎥 Belgisch TikTok-fenomeen duikt op bij ... Ed Sheeran

23:30
Done deal: Genk Ladies zetten in op eigen jeugd en doen interne transfer

Done deal: Genk Ladies zetten in op eigen jeugd en doen interne transfer

22:20
Tickets te verkrijgen voor belangrijk duel Belgian Red Flames

Tickets te verkrijgen voor belangrijk duel Belgian Red Flames

21:50
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk" de zwerte maan de zwerte maan over Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" YoniVL YoniVL over Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk" Supremepony Supremepony over Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd YoniVL YoniVL over Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" pief pief over Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats" trivece trivece over RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage Bemmer Bemmer over 📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase Essevee for ever Essevee for ever over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover André Coenen André Coenen over "Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved