KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen

KV Mechelen start sterk met 7 op 9. Na zeges tegen Club Brugge en KVC Westerlo staat Malinwa mee aan kop. Coach Vanderbiest ziet een boost in vertrouwen, vooral bij de jonge spelers.

KV Mechelen is met een knappe 7 op 9 aan zijn seizoen gestart. Na de overwinning tegen Club Brugge, volgde een uitzege op het veld van KVC Westerlo. Het werd 0-1 afgelopen weekend.

Met zeven punten staat Malinwa nu mee op kop in het klassement. Coach Fred Vanderbiest weet dat dit heel goed is voor het vertrouwen. Zeker voor de jonge spelers.

"De laatste 20 minuten waren er twee of drie bij die in het verleden niet of bijna niet gespeeld hebben. Eén qua minuten, en twee qua niveau", vertelde hij bij ons na afloop.

"Dat is heel goed voor het vertrouwen van die jongeren. De voorbije jaren zijn we nogal vaak slecht gestart aan het seizoen. Dat kroop in de kopjes en dan ging het vertrouwen naar beneden. Daarom is het heel belangrijk dat we goed zijn gestart", gaat Vanderbiest verder.

De trainer duidt nog een concreet werkpunt voor dit seizoen aan. "Onze uitreputatie was de laatste jaren ook niet om over naar huis te schrijven. Nu pakken we vier op zes. We kregen nu wel meer dan we verdienden, maar in het verleden was het vaak anders."