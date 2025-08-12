Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij
Foto: © photonews

FCV Dender EH is met 2 op 9 begonnen aan het nieuwe seizoen. Tegen RSC Anderlecht gaat het in eigen huis op zoek naar een eerste overwinning. Dat mag het doen mét een sterkhouder, zo blijkt nu.

FCV Dender EH begon met een 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge aan het seizoen. Daarna kwam een laat gelijkspel tegen Standard en afgelopen weekend een 2-0 nederlaag bij STVV.

In die wedstrijd had verdediger Luc De Fougerolles net na de rust naar de kant gestuurd met een rode kaart. Een te verdedigen uitsluiting volgens ex-ref Serge Gumienny.

Luc de Fougerolles krijgt geen schorsing na rode kaart voor Dender tegen STVV

“Die rode kaart was streng, maar wel verdedigbaar. De speler van STVV had de bal onder controle, sneed naar binnen en ging in een rechte lijn op de keeper af. Als een doorgebroken speler zo tegen de grond wordt gewerkt, is rood de enige juiste sanctie", klonk het in Het Belang van Limburg.

De 19-jarige Canadese verdediger had tegen Standard al een prima prestatie neergezet en lijkt een belangrijk figuur te kunnen worden voor de Oost-Vlamingen.

Vanuit het Bondsparket heeft hij alvast goed nieuws gekregen. Voor zijn rode kaart krijgt hij een speeldag met uitstel, waardoor hij het duel tegen RSC Anderlecht gewoon zou kunnen mogen meespelen.

Volg FCV Dender EH - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (17/08).

