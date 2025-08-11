Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Trainer Thorsten Fink vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een slag van doelman Epolo op het hoofd van spits Tolu Arokodare. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny gaf er zijn mening over.

Volgens Gumienny was het een overduidelijke fase. “Dit was eigenlijk een zwart-witbeslissing. De keeper raakte geen bal en sloeg duidelijk op het hoofd van Tolu. Dan is het onbegrijpelijk dat de VAR dit laat passeren", zegt hij in HBvL

"Voor mij is het simpel: er zijn grenzen aan wat een doelman mag doen in de zestien. Bescherming betekent niet dat je iemand zomaar tegen de grond mag boksen."

Ook de match van STVV tegen Dender kwam ter sprake. Daar moest verdediger De Fougerolles vroegtijdig naar de kleedkamer. “Die rode kaart was streng, maar wel verdedigbaar", vindt Gumienny. “De speler van STVV had de bal onder controle, sneed naar binnen en ging in een rechte lijn op de keeper af. Als een doorgebroken speler zo tegen de grond wordt gewerkt, is rood de enige juiste sanctie.”

Goal Zulte Waregem: positioneringsfout

Op Anderlecht was er dan weer een ongelukkig moment voor scheidsrechter Bert Put. Hij blokte per ongeluk Saliba af, waarna Zulte Waregem kon scoren. “Zoiets is puur positioneringsfout", zegt Gumienny. “Als ref hoor je niet in het midden van het veld te lopen. Daar kan je alleen maar in de weg staan.”

De vraag of de ref die aanval had moeten stilleggen, beantwoordt Gumienny resoluut: “Dat is een beslissing die je zelf in een fractie van een seconde moet nemen. De VAR kan hier niets doen. Het was gewoon een ongelukkig, maar vermijdbaar moment.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk

Meer nieuws

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Angulo

07:20
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
4
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
1
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
7
DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

08:20
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
12
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
1
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
8
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

09:00
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
1
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
10
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

08:00
1
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
16
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
2
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

07:00
Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

06:30
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
11
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
1
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
1
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
1
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
7
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

22:10
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
3
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
4
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk" de zwerte maan de zwerte maan over Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" YoniVL YoniVL over Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk" Supremepony Supremepony over Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd YoniVL YoniVL over Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" pief pief over Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats" trivece trivece over RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage Bemmer Bemmer over 📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase Essevee for ever Essevee for ever over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover André Coenen André Coenen over "Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved