Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Trainer Thorsten Fink vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een slag van doelman Epolo op het hoofd van spits Tolu Arokodare. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny gaf er zijn mening over.

Volgens Gumienny was het een overduidelijke fase. “Dit was eigenlijk een zwart-witbeslissing. De keeper raakte geen bal en sloeg duidelijk op het hoofd van Tolu. Dan is het onbegrijpelijk dat de VAR dit laat passeren", zegt hij in HBvL.

"Voor mij is het simpel: er zijn grenzen aan wat een doelman mag doen in de zestien. Bescherming betekent niet dat je iemand zomaar tegen de grond mag boksen."

Ook de match van STVV tegen Dender kwam ter sprake. Daar moest verdediger De Fougerolles vroegtijdig naar de kleedkamer. “Die rode kaart was streng, maar wel verdedigbaar", vindt Gumienny. “De speler van STVV had de bal onder controle, sneed naar binnen en ging in een rechte lijn op de keeper af. Als een doorgebroken speler zo tegen de grond wordt gewerkt, is rood de enige juiste sanctie.”

Goal Zulte Waregem: positioneringsfout

Op Anderlecht was er dan weer een ongelukkig moment voor scheidsrechter Bert Put. Hij blokte per ongeluk Saliba af, waarna Zulte Waregem kon scoren. “Zoiets is puur positioneringsfout", zegt Gumienny. “Als ref hoor je niet in het midden van het veld te lopen. Daar kan je alleen maar in de weg staan.”

De vraag of de ref die aanval had moeten stilleggen, beantwoordt Gumienny resoluut: “Dat is een beslissing die je zelf in een fractie van een seconde moet nemen. De VAR kan hier niets doen. Het was gewoon een ongelukkig, maar vermijdbaar moment.”