Flinke opsteker voor KV Mechelen met oog op match tegen KAA Gent

KV Mechelen-verdediger Gora Diouf miste door problemen met zijn werkvergunning het seizoensbegin. Na een trip naar Senegal is alles geregeld.

KV Mechelen deed deze zomer een goede zaak met de komst van Gora Diouf. De centrale verdediger kwam begin juli al aan bij de Kakkers.

Alleen speelde hij nog geen minuut. En dat heeft allemaal te maken met zijn eigen entourage. Zijn werkvergunning was volgens Gazet van Antwerpen te laat vernieuwd.

Daarom moest hij zelf terugvliegen naar Dakar, Senegal. Bij de Belgische ambassade kon hij dit in orde brengen. Nu is eindelijk alles in orde.

Deze week trainde hij dus mee met de groep. Diouf zou dit weekend zelfs al in de selectie zitten voor de match tegen KAA Gent.

Mechelen nam hem transfervrij over van het Zwitserse Sion FC. Dat terwijl zijn marktwaarde op vier miljoen euro wordt geschat door Transfermarkt.