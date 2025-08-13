"Het meest bekwame team": Philippe Albert prijst titelkandidaat

Philippe Albert prijst het seizoensbegin van Union Saint-Gilloise. De voormalige Rode Duivel is onder de indruk van de versterkingen.

Bij La Tribune heeft Philippe Albert zijn bewondering voor Union Saint-Gilloise uitgesproken. Met 7 op 9 deelt het team van Sébastien Pocognoli de koppositie met Sint-Truiden, Standard en KV Mechelen.

Afgelopen weekend boekten de Brusselaars een belangrijke overwinning. Union won met 2-3 op het veld van KAA Gent, waar Ivan Leko nu coach is.

"In vergelijking met vorig jaar, toen Union er even over deed om op stoom te komen en de beste ploeg van de competitie te worden, ben ik onder de indruk", zei Albert. "Ik vind dat dit het meest bekwame team is. Ze hebben direct inzetbare versterkingen."

De analist prees met name de bijdrage van Zorgane: "Ik vond hem al zeer goed bij Charleroi, maar nu, hoe hij speelt en combineert met Aït El Hadj, Vanhoutte... is al indrukwekkend. Ze zijn al vroeg in het seizoen in vorm en dat belooft veel goeds voor de Champions League."

Albert blijft oplettend wat betreft de positie van de doelman. "Chambaere doet het tot nu toe niet slecht. Maar het zal afwachten zijn in topwedstrijden, zoals die in de Champions League, en wat de nieuwe aanwinst waard is. Ik denk dat ze goed zijn uitgerust om een goede indruk te maken."