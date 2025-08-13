Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

Kasper Dolberg is één van de namen die aan een vertrek bij RSC Anderlecht gelinkt worden. Stade Rennais heeft interesse. Al moeten we een serieuze kanttekening plaatsen bij die Franse interesse.

We schreven enkele dagen geleden al dat Stade Rennais interesse toont in Kasper Dolberg. Wel, de geruchtenmolen heeft in dit specifieke geval een extra woordje uitleg nodig.

Sacha Tavolieri weet dat RSC Anderlecht de Deense aanvaller zelf heeft aangeboden in Rennes. Het is dus niet de Franse club die zich in Brussel heeft gemeld.

RSCA bood Kaper Dolberg zélf aan

Wel correct: er zijn gesprekken geweest tussen Anderlecht en Rennes. De Fransen hadden enkele concrete vragen over het profiel van Dolberg en de voorwaarden voor een mogelijke transfer.

Concreet zijn die gesprekken echter nooit geworden. Rennes liet weten dat ze in eerste instantie op zoek zijn naar een ander profiel om hun aanval te versterken.

Aanvaller wil zelf niét vertrekken

Transfermarkt schat de marktwaarde van Dolberg op dertien miljoen euro. Hij is één van de spelers die voor geld kan zorgen bij Anderlecht. De Deen staat echter zelf niet te springen om te verhuizen.