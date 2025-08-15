Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond twee pittige wedstrijden op het programma. Beveren en Francs Borains waren de winnaars van de avond, Patro Eisden Maasmechelen deed een slechte zaak.

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee wedstrijden op het programma. Jong Genk kwam daarin voor het eerst in actie, op bezoek bij Beveren.

Op de Freethiel was het de thuisploeg dat de wedstrijd meteen in handen wist te nemen. Toch was het heel erg lang wachten tot we een eerste doelpunt te zien kregen.

Servais was uiteindelijk de matchwinnaar met een goal vijf minuten voor tijd. De Waaslanders doen een prima zaak in het klassement en staan met 6 op 6 helemaal bovenaan.

Francs Borains klopt Patro Eisden met 2-0

Op de tweede plaats vinden we voorlopig Francs Borains. Het team van Georges-Louis Bouchez haalde het in eigen huis eerder verrassend van het Patro Eisden Maasmechelen van Stijn Stijnen.

Bastian zorgde voor de 1-0 ruststand, de zekerheid kwam er pas in minuut 96 via Wukanya. Een zure nederlaag zo voor de Limburgers, die nu 3 op 6 hebben.

15/08/2025 20:00SK Beveren - Jong Genk1-0
15/08/2025 20:00Francs Borains - Patro Eisden Maasmechelen2-0

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Jong Genk

2e klasse

 Speeldag 2
SK Beveren SK Beveren 1-0 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 16:00 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Luik FC Luik FC 17/08 Seraing Seraing

