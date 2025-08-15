Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond twee pittige wedstrijden op het programma. Beveren en Francs Borains waren de winnaars van de avond, Patro Eisden Maasmechelen deed een slechte zaak.

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee wedstrijden op het programma. Jong Genk kwam daarin voor het eerst in actie, op bezoek bij Beveren.

Op de Freethiel was het de thuisploeg dat de wedstrijd meteen in handen wist te nemen. Toch was het heel erg lang wachten tot we een eerste doelpunt te zien kregen.

🔚 FT | SKB 🆚 JONG GENK



Uiteindelijk viel het doelpunt dan toch! Na de eerste driepunter is ook de eerste thuisoverwinning een feit.



🟡🔵 #wearebeveren pic.twitter.com/Eh676lXSwh — SK Beveren (@SKBeveren) August 15, 2025

Servais was uiteindelijk de matchwinnaar met een goal vijf minuten voor tijd. De Waaslanders doen een prima zaak in het klassement en staan met 6 op 6 helemaal bovenaan.

Francs Borains klopt Patro Eisden met 2-0

Op de tweede plaats vinden we voorlopig Francs Borains. Het team van Georges-Louis Bouchez haalde het in eigen huis eerder verrassend van het Patro Eisden Maasmechelen van Stijn Stijnen.

Bastian zorgde voor de 1-0 ruststand, de zekerheid kwam er pas in minuut 96 via Wukanya. Een zure nederlaag zo voor de Limburgers, die nu 3 op 6 hebben.