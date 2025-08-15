Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club Brugge gaat na de comeback tegen Salzburg vol vertrouwen naar Zulte Waregem, maar moet het doen zonder Carlos Forbs en Zaid Romero.

Club Brugge heeft er een spannende week opzitten. Blauw-zwart speelde eerder op de week de returnwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen RB Salzburg.

Blauw-zwart boog een 0-2 achterstand helemaal om in een 3-2 zege, waardoor het nu zeker is van de play-offs. Die worden tegen Rangers FC gespeeld.

Maar eerst volgt de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem. Die wordt zaterdagnamiddag op het veld van Essevee gespeeld. Naar goede gewoonte maakte blauw-zwart zijn spelerslijst bekend.

Geen Forbs en Romero tegen Essevee

Daar vallen meteen enkele zaken op. Joel Ordonez, die is er nog steeds niet bij, al moet dat geen grote verrassing zijn. Toch zijn er ook twee opmerkelijke afwezigen.

De eerste is Carlos Forbs, die tegen Salzburg nog een mooi en belangrijk doelpunt maakte. Verder is er ook geen spoor van Zaid Romero in de kern voor de match tegen Zulte Waregem. Wat er met de twee nu juist aan de hand is, is nog onduidelijk.