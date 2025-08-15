Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Kent u Ousmane Fofana al? Het zestienjarig talentje is het neefje van Malick Fofana. En ook hij verlaat nu België op heel jonge leeftijd. Om (eventjes) bij zijn neef post te vatten.

Ousmane Fofana heeft een contract getekend bij Olympique Lyon. Dat heeft de jongeling zelf laten weten via de sociale media door een post op Instagram.

Op die manier komt de zestienjarige Ousmane Fofana terecht bij zijn neef Malick Fofana, die op 20-jarige leeftijd deze zomer Lyon eventueel wel nog zou kunnen gaan verlaten.

"Bedankt, Genk, voor deze twee fantastische jaren. Ik dank iedereen, de coaches en de staf. Ik ben trots en blij om de ondertekening van mijn eerste contract aan te kondigen."

Fofana trekt van Genk naar Lyon

"Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld, en ook mijn familie voor hun steun. Het moeilijkste moet nog komen", aldus Fofana in een bericht via Instagram.

Net als Malick Fofana heeft Ousmane Fofana een verleden bij KAA Gent. Daar werd hij in de zomer van 2023 op veertienjarige leeftijd weggeplukt door KRC Genk. De toekomst zal uitwijzen of Fofana net als zijn neef kan doorbreken.