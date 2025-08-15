Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

In de selectie van Nicky Hayen ontbraken met Romero, Ordonez en Forbs een paar belangrijke namen. Een speler is er wél nog steeds bij, ook al wordt ook hij nog steeds het hof gemaakt door buitenlandse topclubs.

Hugo Vetlesen zit met het nummer tien in de selectie voor Club Brugge tegen Zulte Waregem zaterdagnamiddag. De middenvelder kan mogelijk profiteren van andere afwezigen om in de basis te beginnen.

Toch is nog niet zeker of Vetlesen er aan het einde van de transferperiode nog zal bij zijn voor blauw-zwart, want er is de nodige buitenlandse belangstelling voor hem.

PAOK, Olympiakos en Slavia Praag roeren zich voor Hugo Vetlesen (Club Brugge)

De Noorse middenvelder werd in 2023 voor 7,5 miljoen euro aangetrokken en ligt nog tot 2027 onder contract. Toch zou een transfers deze zomer niet onmogelijk geacht mogen worden.

Na radaru Slavie se coby potenciální náhrada za Christose Zafeirise, o nějž se nově zajímá také Olympiakos, ocitl Hugo #Vetlesen z Brugg. Pětadvacetiletý norský záložník přestupoval před dvěma lety do Belgie z Bodö/Glimt za cca osm milionů eur. 🇧🇪 🇳🇴https://t.co/aN9U85mYBI — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 14, 2025

Twee weken geleden werd voor het eerst gewag gemaakt van buitenlandse interesse in Vetlesen. Het Griekse PAOK Saloniki toonde nadrukkelijke interesse in de speler met een marktwaarde van vier miljoen euro volgens Transfermarkt.

Ook Slavia Praag en Olympiakos zouden zich ondertussen geroerd hebben voor de Noorse middenvelder. Op die manier wordt het mogelijk nog een interessant opbod, al lijkt Nicky Hayen niet te veel spelers meer kwijt te willen.