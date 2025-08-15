'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

KAA Gent lijkt niet meer te rekenen op de diensten van Andri Gudjohnsen. De IJslandse aanvaller mag uitkijken naar een nieuwe club en steeds meer teams roeren zich ondertussen voor de spits. Komt een deal stilaan dichterbij?

De interesse voor Andri Gudjohnsen stijgt. Na de interesse van Lech Poznan uit Polen en van Preston North End uit Engeland is er nu met FC Utrecht een extra ploeg ten berde gekomen.

Lech Poznan was de eerste ploeg die zich roerde voor de aanvaller, daarna kwam ook Preston North End op de proppen. De Engelsen hebben door een blessure van Daniel Jebbison een tekort aan aanvallers.

🇮🇸 Things are moving for Andri Guðjohnsen!



🔵🦬 KAA Gent open the door to a departure.



🔴⚪️ Clubs most interested yet are FC Utrecht and Preston North End.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dutch side are in advance at the moment…



⏳ Wait&See… #pnefc #mercato #JPL pic.twitter.com/Bltq0CcMaR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2025

Mogelijk willen ze daarom Andri Gudjohnsen inlijven. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is daar nu ook nog FC Utrecht bijgekomen. Dat team is sinds zaterdagavond zeker van een Europese groepsfase, nadat het in de Europa League de play-offs wist te halen.

KAA Gent wil cashen voor IJslandse aanvaller Andri Gudjohnsen

Dat zou ook betekenen dat een aantal spelers die voor dat doel werden gehouden, de club kunnen verlaten. En dus kijken ze ook al verder naar nieuw bloed.

De marktwaarde van Gudjohnsen wordt door Transfermarkt momenteel geschat op ongeveer twee miljoen euro. Bij Gent ligt hij nog tot juni 2028 onder contract.