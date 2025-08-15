Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

De competitie zit nog maar aan speeldag vier, maar er is wel al een en ander voorgevallen de voorbije weken. En ook in Europa is het uitkijken naar wat de Belgische teams allemaal vermogen.

Union SG is al zeker van de Champions League, Club Brugge moet de komende twee weken tegen Rangers uit Glasgow hetzelfde gaan bewerkstelligen.

Franky Van der Elst genoot van Club Brugge

Twee teams op het kampioenenbal zou goed zijn voor de Belgische coëfficiënt, maar ook gewoon leuk voor het Belgisch voetbal. Temeer blauw-zwart tegen Salzburg leuk voetbal op de mat bracht.

Ook Franky Van der Elst genoot zichtbaar van de wedstrijd van zijn gewezen ploeg tegen de Oostenrijkers. Dat stak hij achteraf ook niet onder stoelen of banken.

Lof voor Forbs na moeilijke periode in Nederland

“Weet je, het was gewoon plezant. Er hing een heel toffe sfeer. Ik ben zelfs nog eens recht gesprongen bij een goal, wat anders eigenlijk nooit gebeurt", aldus Van der Elst in zijn analyse in Het Nieuwsblad over de 3-2 zege van blauw-zwart.

De coryfee van blauw-zwart werd vanop de hoofdtribune zelfs een beetje emotioneel. Hij zat dan ook een paar rijen achter de ouders van Carlos Forbs: "Om dan te zien hoeveel plezier die mensen hadden en hoe hard ze aan het genieten waren… Dat vond ik heel mooi. Zeker na zijn moeilijke periode in Nederland."