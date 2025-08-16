Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden
Club Brugge moet het zaterdag tegen Zulte Waregem stellen zonder Zaïd Romero, die niet in de selectie zit. Het seizoen begon voor de Argentijn veelbelovend, maar zijn positie binnen het team lijkt nu wel heel onzeker.

Naast Romero ontbreken ook Carlos Forbs, Michal Skoras en Joel Ordonez, maar het is vooral het ontbreken van Romero dat opvalt. Zijn afwezigheid is niet het gevolg van een blessure, maar van sportieve overwegingen.

Aanvankelijk leek Romero dit seizoen een vaste plek in het centrum van de verdediging te kunnen veroveren en mogelijk Ordonez te vervangen. Die rol ging echter naar Jorne Spileers, waardoor Romero de kans op speeltijd drastisch zag afnemen.

Romero op de bank of zelfs in de tribune

Het besluit om Romero zelfs niet op te nemen tegen Zulte Waregem is pijnlijk voor de Argentijn. Club Brugge beschikt niet over een overvloed aan centrale verdedigers, waardoor zijn afwezigheid extra opvalt.

De situatie maakt duidelijk dat Romero dit seizoen opnieuw veel op de bank zal doorbrengen. Voor een speler waarvoor vorig jaar nog 6 miljoen euro werd betaald, is dit een harde confrontatie met de realiteit.

Met de focus op het duel tegen Rangers FC in het vooruitzicht, lijkt het voor Club Brugge belangrijker te zijn om spelers op te stellen die momenteel in vorm en in vertrouwen zijn, terwijl Romero voorlopig door de mand valt.

2 reacties
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

