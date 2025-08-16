'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'
Foto: © photonews

Een paar dagen geleden werd duidelijk dat KAA Gent niet langer geïnteresseerd zou zijn in Aurélien Scheidler. Daarmee lijkt de zaak wel nog niet helemaal van de baan, want bij Dender moeten ze toch nog vrezen voor een vertrek van de spits.

Een paar weken geleden werd nog gewag gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen Aurélien Scheidler en KAA Gent. De deal lijkt er echter uiteindelijk toch niet te gaan komen.

En dus blijft Scheidler voorlopig bij Dender, al blijven er nog steeds buitenlandse kapers op de kust actief voor de interessante aanvaller van de Oost-Vlamingen.

❌🔵🦬 Despite the player’s desire, KAA Gent is not expected to sign Aurélien Scheidler. The Buffalos have shifted their objectives and are now focusing their priorities on other attacking positions.
⏳ To be continued. #mercato #JPL https://t.co/xFlHpl7Cit pic.twitter.com/PYIP4weeo7

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 12, 2025

De 27-jarige Fransman kan namelijk nog altijd rekenen op heel wat aandacht vanuit eigen land en meer bepaald vanuit de Ligue 2 - al is de vraag of hij die stap zal willen zetten.

Troyes zet Scheidler van Dender op het lijstje

Bij Dender is Scheidler een belangrijke speler gebleken vorig seizoen. Scouts van Troyes uit de Ligue 2 zouden hem nu echter volgens onze informatie op het verlanglijstje gezet hebben.

Bij het nummer vier van de Ligue 2 kan hij voor promotie gaan spelen. De interesse is tot dusver wel nog niet echt concreet te noemen, dus een verlengd verblijf bij Dender - waar hij nog twee jaar onder zeil ligt - is ook nog steeds mogelijk.

