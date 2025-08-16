KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

Nikola Storm heeft zijn debuut bij zijn nieuwe club niet gemist. Zijn ex-ploegmaats bij KV Mechelen waren op slag door het dolle heen.

Nikola Storm versierde een transfer naar Antalyaspor en stond vorige zaterdag in Turkije meteen aan de aftrap tegen Kasimpasa. Daar bleef het niet bij: zijn doelpunt vijf minuten voor de pauze was meteen doorslaggevend. Hierdoor won Antalyaspor met 2-1. Storm was in zijn debuutmatch voor zijn nieuwe ploeg dus matchwinnaar.

Storm deed bij DAZN al uit de doeken dat zijn voormalige ploegmaats zijn goal vierden ... in hun eigen spelersbus. "Bij hun terugkeer uit Westerlo waren ze in de bus mijn match aan het volgen. Iedereen is rechtgesprongen bij mijn doelpunt. Dat zijn mooie momenten. Ze gunnen het mij allemaal: de coach, de staf, de spelers. Ik was zelf ook blij dat ze de drie punten gepakt hadden."

Vanderbiest hoorde plots gejuich bij zijn spelers

Op de persbabbel van Fred Vanderbiest in aanloop naar het competitietreffen met Gent hadden we de kans om hem naar dit moment te vragen. "Ik schrok er eerst van, want ik wist niet dat Antalya aan het spelen was. Ik hoorde wat gejuich in de spelersbus en dan zijn we allemaal mee beginnen volgen." Het was meteen een ploeggebeuren.

De belangstelling van de spelers en trainers bij KV voor de prestaties van Storm in Turkije onderstreept hoe goed hij in Mechelen in de groep lag. "Dit maakt duidelijk dat Niko iets moois heeft achtergelaten. Hij heeft veel betekend voor de jongens. Dit toont ook dat het familiale, respect en betrokkenheid in het DNA zit van deze club", aldus Vanderbiest over Malinwa.

KVM-fans eren Storm met spandoek

De supporters van KV Mechelen brachten in Westerlo dan weer hulde aan Storm via een spandoek. Ongetwijfeld zal er bij gelegenheid nog wel eens een mooi afscheid op poten gezet worden voor Storm. Dat was nu niet mogelijk, omdat hij snel naar Turkije moest afreizen.