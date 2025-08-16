KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nikola Storm heeft zijn debuut bij zijn nieuwe club niet gemist. Zijn ex-ploegmaats bij KV Mechelen waren op slag door het dolle heen.

Nikola Storm versierde een transfer naar Antalyaspor en stond vorige zaterdag in Turkije meteen aan de aftrap tegen Kasimpasa. Daar bleef het niet bij: zijn doelpunt vijf minuten voor de pauze was meteen doorslaggevend. Hierdoor won Antalyaspor met 2-1. Storm was in zijn debuutmatch voor zijn nieuwe ploeg dus matchwinnaar.

Storm deed bij DAZN al uit de doeken dat zijn voormalige ploegmaats zijn goal vierden ... in hun eigen spelersbus. "Bij hun terugkeer uit Westerlo waren ze in de bus mijn match aan het volgen. Iedereen is rechtgesprongen bij mijn doelpunt. Dat zijn mooie momenten. Ze gunnen het mij allemaal: de coach, de staf, de spelers. Ik was zelf ook blij dat ze de drie punten gepakt hadden."

Vanderbiest hoorde plots gejuich bij zijn spelers

Op de persbabbel van Fred Vanderbiest in aanloop naar het competitietreffen met Gent hadden we de kans om hem naar dit moment te vragen. "Ik schrok er eerst van, want ik wist niet dat Antalya aan het spelen was. Ik hoorde wat gejuich in de spelersbus en dan zijn we allemaal mee beginnen volgen." Het was meteen een ploeggebeuren.

De belangstelling van de spelers en trainers bij KV voor de prestaties van Storm in Turkije onderstreept hoe goed hij in Mechelen in de groep lag. "Dit maakt duidelijk dat Niko iets moois heeft achtergelaten. Hij heeft veel betekend voor de jongens. Dit toont ook dat het familiale, respect en betrokkenheid in het DNA zit van deze club", aldus Vanderbiest over Malinwa.

KVM-fans eren Storm met spandoek

De supporters van KV Mechelen brachten in Westerlo dan weer hulde aan Storm via een spandoek. Ongetwijfeld zal er bij gelegenheid nog wel eens een mooi afscheid op poten gezet worden voor Storm. Dat was nu niet mogelijk, omdat hij snel naar Turkije moest afreizen.  

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Nikola Storm

Meer nieuws

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt" Interview

KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt"

18:50
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
3
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

21:50
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

21:40
5
Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

22:00
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

20:20
Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

20:10
Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

20:00
3
Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

19:40
5
KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
1
Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

18:40
Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

18:20
16
Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

19:00
2
Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

17:50
Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

17:40
2
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Latro Latro over Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel Swakken Swakken over Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" DJAMBO DJAMBO over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Raf1 Raf1 over 'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits' Noobjectivepress Noobjectivepress over David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor pief pief over Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved