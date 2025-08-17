Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Maxim De Cuyper heeft een goede eerste indruk gemaakt in de Premier League in de kleuren van Brighton & Hove Albion. De Engelse pers benadrukte in ieder geval zijn goede debuut.

Voor zijn eerste wedstrijd in de Premier League speelde Maxim De Cuyper de volledige wedstrijd tussen Brighton en Fulham afgelopen zaterdag (1-1). De voormalige Club Brugge-verdediger leverde een solide prestatie, spelend in een ietwat centralere rol dan tijdens zijn tijd in Brugge.

Soldie prestatie van De Cuyper

Dit wordt in ieder geval opgemerkt door de Engelse pers. Sky Sports geeft hem een ​​beoordeling van 6/10, iets hoger dan aan de kant van de BBC, waar de beoordelingen van het publiek vaak strenger zijn. Hij krijgt daar een 5,34/10, wat hem toch tot een van de besten in zijn team maakt.

Aan de kant van The Guardian benadrukken ze dat De Cuyper de enige zomeraanwinst was in de basisopstelling en dat de Rode Duivel zijn mannetje stond. De krant citeert zijn coach, Fabian Hürzeler, die zijn prestatie als "zeer volwassen" bestempelt.

Zeer volwassen prestatie van Belgische verdediger

SussexWorld was ook onder de indruk: "Hij was wat nerveus in het begin en gaf twee onnodige vrije trappen weg. Maar hij deed ook goed werk bij standaardsituaties, speelde de bal gemakkelijk naar Mats Wieffer."

Een uitstekende start voor de voormalige Bruggenaar, die voor 20 miljoen euro door Brighton werd aangetrokken om Pervis Estupiñán te vervangen, die naar AC Milan vertrok.