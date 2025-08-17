Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken
Word fan van België! 2599

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Dat is de laatste weken een zeer pertinente vraag geworden. Kat Kerkhofs heeft nog eens in de kaarten laten kijken, al is ook zij het niet helemaal zeker natuurlijk.

Na zijn periode bij Galatasaray leek het erop dat het nu wel definitief einde verhaal zou gaan worden voor Dries Mertens op 38-jarige leeftijd.

Stoppen of doorgaan? 

De voorbije maanden waren er echter af en toe toch nog geruchten over mogelijk een extra jaartje. Misschien een rol opnemen bij Napoli? Dichter bij huis komen voetballen, eventueel op een iets lager niveau?

Voorlopig is er nog geen knoop doorgehakt, maar Mertens lijkt ook niet gehaast. En een einde van de carrière hoort dus nog steeds tot de mogelijkheden, beseft ook Kat Kerkhofs.

Het plan lijkt een wereldreis voor Dries Mertens en Kat Kerkhofs

“Hij is 38, een leeftijd waarop de meesten stoppen met pijn, maar hij heeft geen blessures. Een luxeprobleem. Of hij nog goesting heeft … De ene dag wel, de andere niet. Van Istanbul hebben we afscheid genomen, in Napels hebben we nog een eigendom."

"Is voetbal nog een toekomst? Of is het tijd voor die wereldreis? Zoals het nu aanvoelt, wordt het de wereldreis - Dries' voetbalhonger is niet meer zó groot. Voorlopig is dat het plan: bevallen en drie maanden bekomen in Napels, dan naar Azië en Australië", klinkt het in De Standaard.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Dries Mertens

Meer nieuws

Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop De derde helft

Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop

14:00
LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV! Live

LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV!

17:36
Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

17:30
Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

17:15
1
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Scheidler - Fofana - Januzaj

16:11
"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

15:00
Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

16:11
🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

16:30
Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

16:00
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

15:21
Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

15:45
Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

15:30
1
Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

14:30
5
'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

13:45
Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel" Reactie

Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel"

13:15
2
Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

13:30
Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

13:00
1
Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

12:30
1
Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

12:00
2
Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal

Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal

11:30
1
🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden)

🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden)

11:00
3
Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober" Reactie

Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober"

10:15
3
Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

10:30
Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

10:00
1
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

09:15
Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

09:30
Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

09:00
1
Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

08:40
5
En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt" Reactie

En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt"

08:15
Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

08:00
1
Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

08:20
Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier Reactie

Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier

07:40
3
Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

07:20
5
Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

07:00
Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union Analyse

Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union

06:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis Alaphilippe Alaphilippe over Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" King of Highbury King of Highbury over Manchester United - Arsenal: 0-0 Dan the Man Dan the Man over Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond FCBalto FCBalto over Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN Dan the Man Dan the Man over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' FCBalto FCBalto over Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa Dan the Man Dan the Man over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" Dirk ie Dirk ie over Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen A30 A30 over FCV Dender EH - Anderlecht: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved