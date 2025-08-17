Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Dat is de laatste weken een zeer pertinente vraag geworden. Kat Kerkhofs heeft nog eens in de kaarten laten kijken, al is ook zij het niet helemaal zeker natuurlijk.

Na zijn periode bij Galatasaray leek het erop dat het nu wel definitief einde verhaal zou gaan worden voor Dries Mertens op 38-jarige leeftijd.

Stoppen of doorgaan?

De voorbije maanden waren er echter af en toe toch nog geruchten over mogelijk een extra jaartje. Misschien een rol opnemen bij Napoli? Dichter bij huis komen voetballen, eventueel op een iets lager niveau?

Voorlopig is er nog geen knoop doorgehakt, maar Mertens lijkt ook niet gehaast. En een einde van de carrière hoort dus nog steeds tot de mogelijkheden, beseft ook Kat Kerkhofs.

Het plan lijkt een wereldreis voor Dries Mertens en Kat Kerkhofs

“Hij is 38, een leeftijd waarop de meesten stoppen met pijn, maar hij heeft geen blessures. Een luxeprobleem. Of hij nog goesting heeft … De ene dag wel, de andere niet. Van Istanbul hebben we afscheid genomen, in Napels hebben we nog een eigendom."

"Is voetbal nog een toekomst? Of is het tijd voor die wereldreis? Zoals het nu aanvoelt, wordt het de wereldreis - Dries' voetbalhonger is niet meer zó groot. Voorlopig is dat het plan: bevallen en drie maanden bekomen in Napels, dan naar Azië en Australië", klinkt het in De Standaard.