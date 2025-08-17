📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

De aanvoerder van FCV Dender, Joedrick Pupe, staat op het punt de club te verlaten voor een nieuw avontuur in de Major League Soccer bij Vancouver Whitecaps FC.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de overgang van Joedrick Pupe naar Vancouver Whitecaps FC in een vergevorderd stadium.

De Amerikaanse club zou momenteel de laatste details van de overeenkomst met FCV Dender aan het finaliseren zijn en snel kunnen overgaan tot het bekendmaken van de deal.

Daarmee komt er een einde aan Pupe’s periode als boegbeeld van Dender. Pupe, die sinds 2021 actief is bij FCV Dender, groeide uit tot een vaste waarde en werd in het seizoen 2023–2024 benoemd tot aanvoerder.

Joedrick Pupe trekt naar de MLS

De club verliest met zijn vertrek niet alleen een centrale verdediger, maar ook een belangrijke figuur binnen de kleedkamer. De overstap naar Vancouver betekent voor Pupe een eerste buitenlandse avontuur.

Hoeveel centen er met de transfer van Pupe gemoeid zijn is niet geweten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1,2 miljoen euro. Hij ligt nog tot medio 2027 onder contract.