Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge moet dinsdag de deur richting Champions League beginnen openbeuken. Opvallend: Joel Ordoñez is meegereisd naar Glasgow. "En hij is klaar om te spelen", is Nicky Hayen héél duidelijk.

Nieuwkomer Mamadou Diakhon is alvast een verrassing in de selectie van Club Brugge voor de héél belangrijke wedstrijd van dinsdag bij Rangers FC. Maar nóg verrassender: ook Joel Ordoñez is erbij.

De Ecuadoriaan staat nochtans al weken aan de kant. Een transfer naar Olympique Marseille zit in de pijplijn, maar de clubs geraken er momenteel niet uit. In tegenstelling tot Ardon Jashari lijkt Ordoñez wél bereid om te spelen. 

Joel Ordoñez is opnieuw selecteerbaar én komt in aanmerking om te spelen

Nicky Hayen

"Ik neem niemand mee voor de gezelligheid", is Nicky Hayen héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Joel komt in aanmerking om te spelen. Hij is altijd blijven meetrainen en daad dat goed. Nu is hij opnieuw selecteerbaar."

Opnieuw selecteerbaar. Is een transfer (even) van de baan? "De saga met Jashari heeft me geleerd om niet te veel energie te steken in de transfermarkt. Ik steek mijn energie liever in jongens die klaar zijn om te spelen."

Champions League

Al blijft het afwachten of Ordoñez dinsdag ook effectief aan de bak zal komen in Glasgow. Eén ding is wél zeker: de kwaliteiten van de Ecuadoriaan kan blauw-zwart zeker en vast gebruiken om de poort naar Het Kampioenenbal open te beuken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille
Joel Ordonez

Meer nieuws

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

21:40
1
Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

21:20
Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

21:00
Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

20:30
Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

20:20
'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

19:00
Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

19:40
1
Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

19:30
Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

16:30
5
Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

19:20
Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

19:00
Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

18:40
Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

15:30
9
Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

18:20
4
Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

18:15
OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

18:00
4
Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

17:40
4
Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

17:20
1
Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

17:00
Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

16:15
6
Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

16:15
2
Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

16:00
9
KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

15:00
3
Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

14:40
5
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

12:00
7
Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

14:20
3
Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

14:00
5
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

13:30
4
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
7
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
3
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
1
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

08:40
2
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
6
Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 1
Rennes Rennes 1-0 Marseille Marseille
RC Lens RC Lens 0-1 Lyon Lyon
Monaco Monaco 3-1 Le Havre Le Havre
Nice Nice 0-1 Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 3-3 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 1-0 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 1-0 Lorient Lorient
Metz Metz 0-1 Strasbourg Strasbourg
Nantes Nantes 0-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen" Sv1978 Sv1978 over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt 1872 1872 over Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker jawaddedadde jawaddedadde over Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan" jawaddedadde jawaddedadde over OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede Beauvanderheyden Beauvanderheyden over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' FCBalto FCBalto over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn JVD002 JVD002 over Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem Dirk1897 Dirk1897 over 'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved