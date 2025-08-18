Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

Club Brugge moet dinsdag de deur richting Champions League beginnen openbeuken. Opvallend: Joel Ordoñez is meegereisd naar Glasgow. "En hij is klaar om te spelen", is Nicky Hayen héél duidelijk.

Nieuwkomer Mamadou Diakhon is alvast een verrassing in de selectie van Club Brugge voor de héél belangrijke wedstrijd van dinsdag bij Rangers FC. Maar nóg verrassender: ook Joel Ordoñez is erbij.

De Ecuadoriaan staat nochtans al weken aan de kant. Een transfer naar Olympique Marseille zit in de pijplijn, maar de clubs geraken er momenteel niet uit. In tegenstelling tot Ardon Jashari lijkt Ordoñez wél bereid om te spelen.

Joel Ordoñez is opnieuw selecteerbaar én komt in aanmerking om te spelen

"Ik neem niemand mee voor de gezelligheid", is Nicky Hayen héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Joel komt in aanmerking om te spelen. Hij is altijd blijven meetrainen en daad dat goed. Nu is hij opnieuw selecteerbaar."

Opnieuw selecteerbaar. Is een transfer (even) van de baan? "De saga met Jashari heeft me geleerd om niet te veel energie te steken in de transfermarkt. Ik steek mijn energie liever in jongens die klaar zijn om te spelen."

Al blijft het afwachten of Ordoñez dinsdag ook effectief aan de bak zal komen in Glasgow. Eén ding is wél zeker: de kwaliteiten van de Ecuadoriaan kan blauw-zwart zeker en vast gebruiken om de poort naar Het Kampioenenbal open te beuken.