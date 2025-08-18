Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'
Foto: Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Lommel zouden ze een duur goudhaantje wel eens definitief kwijt kunnen spelen. Koki Saito staat er in de belangstelling van Twente. Na een eerdere uitleenbeurt aan Sparta Rotterdam zou hij zo de Eredivisie kunnen terugvinden.

Koki Saito van Lommel SK zou binnenkort wel eens in de Eredivisie kunnen rondlopen. Volgens De Telegraaf is Twente ten zeerste geïnteresseerd in de speler.

Koki Saito van Lommel in belangstelling van Twente 

Lommel is deel van de City Group en dus is de rechtsbuiten niet zomaar haalbaar voor De Tukkers uit Enschede. Maar Twente heeft wel een opvolger nodig voor Mitchell Van Bergen.

Zaterdagochtend meldden meerdere media dat Twente en Sparta Rotterdam een akkoord hebben bereikt over diens transfer. En dus hebben ze bij Twente iemand nieuw nodig. Koki Saito wordt nu ook genoemd.

Van Lommel naar Enschede?

Pittig detail: de Japanner werd al eens twee seizoenen door Lommel uitgeleend aan ... Sparta Rotterdam. Ook bij QPR had hij al eens een jaartje op huurbasis gespeeld, nu is hij terug in Limburg.

In 54 duels voor De Kasteelheren maakte hij tien doelpunten en gaf hij tien assists. De Japanner heeft nog een contract voor twee seizoenen en Transfermarkt spreekt over een marktwaarde van vier miljoen euro. Er zal dus zeker boter bij de vis moeten komen voor de winger.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FC Twente
Lommel SK
Koki Saito

Meer nieuws

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal Analyse

Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00
Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

23:30
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

23:00
10
KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

22:30
1
📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

22:00
"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

21:40
Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

21:20
Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

21:00
Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

20:26
Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken" Reactie

Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

20:15
Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

20:11
'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

20:30
3
📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

20:00
'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

19:30
3
Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

18:15
'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

19:00
9
'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

18:30
1
Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

17:45
1
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

18:00
Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

17:30
1
Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

17:15
18
Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

16:57
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
5
Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

17:00
3
🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

16:30
Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

16:11
Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

16:00
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

15:21
Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

15:45
Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

15:30
2
"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 2
SK Beveren SK Beveren 1-0 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 3-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 0-1 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-3 RWDM Brussels RWDM Brussels
Luik FC Luik FC 2-0 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

We zijn de beste van België We zijn de beste van België over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond JVD002 JVD002 over Charleroi - Antwerp: 1-1 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller' Demogorgon Demogorgon over Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken patje teppers patje teppers over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt jawaddedadde jawaddedadde over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' django56 django56 over 'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen' stephen king stephen king over Cercle Brugge - Westerlo: 4-1 dbr1609 dbr1609 over Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved