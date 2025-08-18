Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Bij Lommel zouden ze een duur goudhaantje wel eens definitief kwijt kunnen spelen. Koki Saito staat er in de belangstelling van Twente. Na een eerdere uitleenbeurt aan Sparta Rotterdam zou hij zo de Eredivisie kunnen terugvinden.

Koki Saito van Lommel SK zou binnenkort wel eens in de Eredivisie kunnen rondlopen. Volgens De Telegraaf is Twente ten zeerste geïnteresseerd in de speler.

Koki Saito van Lommel in belangstelling van Twente

Lommel is deel van de City Group en dus is de rechtsbuiten niet zomaar haalbaar voor De Tukkers uit Enschede. Maar Twente heeft wel een opvolger nodig voor Mitchell Van Bergen.

Zaterdagochtend meldden meerdere media dat Twente en Sparta Rotterdam een akkoord hebben bereikt over diens transfer. En dus hebben ze bij Twente iemand nieuw nodig. Koki Saito wordt nu ook genoemd.

Van Lommel naar Enschede?

Pittig detail: de Japanner werd al eens twee seizoenen door Lommel uitgeleend aan ... Sparta Rotterdam. Ook bij QPR had hij al eens een jaartje op huurbasis gespeeld, nu is hij terug in Limburg.

In 54 duels voor De Kasteelheren maakte hij tien doelpunten en gaf hij tien assists. De Japanner heeft nog een contract voor twee seizoenen en Transfermarkt spreekt over een marktwaarde van vier miljoen euro. Er zal dus zeker boter bij de vis moeten komen voor de winger.