OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft zijn nieuwe flankaanvaller beet: de 19-jarige Fransman Mamadou Diakhon ruilt Stade Reims in voor blauw-zwart en tekent een contract voor vier seizoenen.

Club Brugge was nog op zoek naar een nieuwe flankaanvaller en heeft die nu ook helemaal beet. Mamadou Diakhon maakt de overstap naar blauw-zwart.

De 19-jarige Fransman verlaat Stade Reims, waar hij zijn profdebuut ook maakte. Diakhon deed dat al op 17-jarige leeftijd, tegen Olympique Marseille.

Club Brugge heeft Diakhon helemaal beet

Nu kiest hij voor zijn eerste buitenlandse avontuur. De winger tekende voor vier seizoenen bij Club, en sluit meteen aan bij de selectie. Coach Nicky Hayen kan dus al snel rekenen op zijn nieuwe versterking.

Diakhon speelde in totaal al 51 wedstrijden voor Stade Reims, waarin hij zes keer kon scoren en goed was voor twee assists. Dit seizoen scoorde hij in de competitieopener tegen Amiens SC al meteen.

Club Brugge tast diep in de buidel voor het 19-jarige talent. De Bruggelingen zouden er meteen zo'n 8,5 miljoen euro voor overhebben, al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen, meldt HLN.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Reims
Mamadou Diakhon

Meer nieuws

'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

18:30
1
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

08:40
2
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
2
Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

11:00
Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

08:00
8
"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Opinie

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

10:15
1
Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

10:30
8
Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

10:00
5
Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

09:30
Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

09:02
Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

08:20
4
Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

07:40
Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

23:30
1
Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

23:00
15
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

06:45
1
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
1
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal Analyse

Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00
KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

22:30
12
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
1
Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

21:20
Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

21:00
📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

22:00
"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

21:40
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

18:00
Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

20:26
Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken" Reactie

Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

20:15
1
Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

20:11
'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

20:30
4
📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 19/08 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 19/08 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 19/08 Pafos FC Pafos FC
FC Basel FC Basel 20/08 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 20/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 20/08 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

MisterYou MisterYou over OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller Dantie Dantie over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt El Pulga El Pulga over Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel franchi franchi over Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen" Luf Luf over "Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Soloria Soloria over Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen" El Pulga El Pulga over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn OH boy OH boy over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' OH boy OH boy over Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton Nelvafrel Nelvafrel over Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved