OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Club Brugge heeft zijn nieuwe flankaanvaller beet: de 19-jarige Fransman Mamadou Diakhon ruilt Stade Reims in voor blauw-zwart en tekent een contract voor vier seizoenen.

Club Brugge was nog op zoek naar een nieuwe flankaanvaller en heeft die nu ook helemaal beet. Mamadou Diakhon maakt de overstap naar blauw-zwart.

De 19-jarige Fransman verlaat Stade Reims, waar hij zijn profdebuut ook maakte. Diakhon deed dat al op 17-jarige leeftijd, tegen Olympique Marseille.

Club Brugge heeft Diakhon helemaal beet

Nu kiest hij voor zijn eerste buitenlandse avontuur. De winger tekende voor vier seizoenen bij Club, en sluit meteen aan bij de selectie. Coach Nicky Hayen kan dus al snel rekenen op zijn nieuwe versterking.

Diakhon speelde in totaal al 51 wedstrijden voor Stade Reims, waarin hij zes keer kon scoren en goed was voor twee assists. Dit seizoen scoorde hij in de competitieopener tegen Amiens SC al meteen.

Club Brugge tast diep in de buidel voor het 19-jarige talent. De Bruggelingen zouden er meteen zo'n 8,5 miljoen euro voor overhebben, al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen, meldt HLN.