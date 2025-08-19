🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

Club Brugge maakte indruk met een hoofdletter I in de eerste helft tegen de Glasgow Rangers. Na twintig minuten stond het al 0-2. En dus was het genieten met een grote G, ook dat.

Na slechts drie minuten had Club Brugge de score al geopend door een grote fout in de verdediging van de Rangers: Djiga dacht dat zijn doelman uit zou komen, Butland dacht dat Djiga hem de bal zou geven. Roméo Vermant profiteerde van de aarzeling om een prachtige lob te plaatsen en de score te openen.

Een paar minuten later, op een hoekschop verdiend door Forbs: Jorne Spileers nam de bal in een keer op zijn slof... en zijn schot, licht afgebogen, verschalkt Butland. Het was al 0-2 na slechts 7 minuten.

Unieke beelden van perfecte helft Club Brugge

Brugge overklaste zijn tegenstander en aan het einde van een nieuwe aanvalsfase was het Brandon Mechele, die naar voren is gekomen, die een geweldige actie maakte: borstcontrole - volley, en het is al 0-3 na 20 minuten.

Het boegeroep daalde neer vanuit de tribunes van het stadion en sommige supporters van de Rangers... verlieten zelfs al het Ibrox Stadium. Voor Brugge ruikte het meteen heel goed voor de kwalificatie... maar er is nog een helft en een terugwedstrijd te spelen.