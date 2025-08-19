Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona
Foto: © photonews

Rafik Belghali maakte dinsdag officieel de overstap van KV Mechelen naar Hellas Verona. Onrechtstreeks zit Union SG daar voor iets tussen.

Rafik Belghali maakte dinsdag zijn transfer naar Hellas Verona. De flankverdediger levert KV Mechelen zo'n twee miljoen euro op (inclusief bonussen). De deal werd onrechtstreeks geholpen door Union SG.

En dat zit zo: Jackson Tchatchoua speelde tot voor kort bij Hellas Verona, maar de Kameroense flankverdediger kon een transfer naar de Premier League versieren.

Wolverhampton kocht hem voor zo'n 12 miljoen euro van de Italiaanse club. Maar hij was niet de eerste keuze van Wolves. De PL-club zag liever Anan Khalaili komen.

Maar Wolverhampton kwam er snel achter dat dit niet mogelijk zou zijn. Union SG vroeg namelijk te veel geld voor zijn speler, waardoor er werd geschakeld naar een goedkoper alternatief: Jackson Tchatchoua. Dat schrijft transferexpert Rudy Galetti.

En zijn vertrek bij Hellas Verona maakte plaats en geld vrij voor de komst van Rafik Belghali, die nu de Serie A zal ontdekken. Zo heeft Union hem onrechtstreeks geholpen.

OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

