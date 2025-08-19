Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Club Brugge begon furieus aan zijn duel op bezoek bij Rangers. En zo lijkt de League Phase van de Champions League al heel wat dichterbij te komen. Rest de vraag wat er op dat niveau allemaal nog zal moeten gebeuren.

Na twintig minuten stond het al 0-3 voor Club Brugge in Glasgow. En dus lijken de vetpotten van de Champions League dichterbij te komen. Marc Degryse gaf eerder al aan dat er versterking nodig is bij Club Brugge.

Marc Degryse fileert de spitsen van blauw-zwart

"Voor de play-offs in de Champions League moeten ze de Rangers nog aankunnen. Maar ik heb het ook al over de volgende stap. In de groepsfase in Europa gaan ze het met deze kern toch moeilijk hebben als je het vergelijkt met de ploeg van vorig jaar."

"Nilsson heeft het nog niet echt constant weten te brengen als diepe spits. Vermant wordt als nummer één gezien voorin, maar moet dat nog bewijzen op Champions League-niveau dat hij het elke week kan", klonk het bij VTM2.

Gaat Club Brugge versterking zoeken met geld van de Champions League?

"Tresoldi is ook een jonge spits. Het gaat er ook over waar je de lat legt. Als je de top-16 wil halen in de Champions League, dan moet er nog iets bij. Ze zetten in op spelers waar ze veel winst kunnen op maken, maar ik zou het niet erg vinden als ze de komende weken nog iets zouden halen."

"Ze hebben nog wat geld achter de hand, zeker als er nog verkopen zouden gebeuren zoals Ordonez of Onyedika." Frank Boeckx merkte op dat ook de kwalificatie voor de Champions League ook 35 miljoen euro kan opleveren. Dan zou er ook achteraan volgens hem nog wat kunnen gebeuren - zeker als ook Ordonez nog zou vertrekken.

