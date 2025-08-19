Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge
Club Brugge staat voor een cruciaal tweeluik. De West-Vlamingen moeten voorbij Rangers FC om de groepsfase van de Champions League te halen. Nicky Hayen steekt niét onder stoelen of banken hoe belangrijk dat doel is.

"De groepsfase van de Champions League is héél belangrijk voor ons", valt Nicky Hayen in Het Laatste Nieuws met de deur in huis. "Of er druk is? Die is er altijd. Niet alleen nu."

"Maar we weten waar we voor staan", gaat de coach van blauw-zwart verder. "De ervaring van vorig seizoen bij Celtic Glasgow moeten we meenemen. Ibrox Stadium? Rangers heeft fantastische fans. Maar wij hebben al getoond dat we in iedere sfeer goed kunnen zijn."

Onze resultaten verbloemen het een beetje. Maar winnen zonder echt te zijn is ook een kwaliteit

Nicky Hayen

Club Brugge zal inderdaad (héél) goed moeten zijn. "Onze resultaten verbloemen het een beetje. Maar winnen zonder echt te zijn is ook een kwaliteit. Ik heb er vertrouwen in dat mijn ploeg er vanaf minuut één zal staan."

Aan een vermoedelijke elf durven we ons niet wagen. "Een typeploeg? We hebben veel matchen op het programma", glimlacht Hayen. "Elke keer probeer ik de juiste spelers op de juiste plaats te zetten."

En wat met Joel Ordoñez?

Alvast één van de opties om te spelen: Joel Ordoñez. De Ecuadoriaan is dé verrassing in de selectie van Club Brugge. Wat Hayen te zeggen heeft over de transfersaga rond de sterkhouder? "Hij komt in aanmerking om te spelen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

