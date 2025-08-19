Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

Union SG deelt na vier speeldagen de leiding met STVV. Steven Defour is onder de indruk: de Brusselaars plukken volgens hem de vruchten van de continuïteit en zien nu ook Rodriguez opstaan.

Union SG staat na vier speeldagen (gedeeld) op kop van het klassement. Net als STVV telt de kampioen 10 punten. Vorig weekend werd er opnieuw overtuigend gewonnen: met 3-0 van Standard.

Steven Defour is onder de indruk van Union. "In vergelijking met Club Brugge en Anderlecht, die allebei slecht speelden en toch wonnen, staat Union op dit moment iets verder", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ze trekken de lijn van vorig seizoen door en plukken de vruchten van de continuïteit onder Pocognoli", klinkt het. De afgelopen jaren zagen we dan ook vaak dat de trainer na een succesvol seizoen vertrok in Brussel. Nu was dat niet het geval.

Verder komt er nog iemand boven water. "Dat Kevin Rodriguez nu ook plots begint te scoren is wel een onverwachte meevaller. Ik denk dat veel mensen hem al hadden afgeschreven, maar blijkbaar zijn ze bij Union altijd in hem blijven geloven."

"Het ziet er misschien niet altijd even gepolijst uit, maar dat zeiden we vorig jaar ook van Promise David. En kijk waar hij nu staat. Nu is het aan Rodriguez om dit te blijven te tonen. In dat geval wordt Union toch weer beloond voor zijn geduld", besluit Defour.