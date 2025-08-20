Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| 0 reacties
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Besnik Hasi benadrukt dat Anderlecht moet kunnen rekenen op een topprestatie van Nilson Angulo tegen AEK. De jonge Ecuadoraan is een match-winnaar met zijn acties en diepgang, maar moet dat dit keer een volledige wedstrijd kunnen volhouden om echt impact te maken.

Hasi was in de wedstrijd tegen Dender aanvankelijk geërgerd: in de eerste helft was Angulo bijna onzichtbaar. Maar in de tweede helft bewees hij zijn waarde met twee verwoestende runs, waarmee hij het verschil maakte.

Toch blijft Hasi genuanceerd: het is een 'work in progress'. “Je moet die manier vinden", legt hij uit. "Angulo krijgt nu tegenstand met twee of drie spelers die constant op hem inspelen, een realiteit waar hij zich aan moet aanpassen en in moet groeien."

Lees ook... Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

Statuut naar buitenwereld toe is veranderd

Hasi vertelt dat hij veel met Angulo praatte: "Zijn statuut binnen het team en naar de buitenwereld toe is veranderd. Tegenstanders spelen hem nu beter dicht op de huid en hij wordt steeds vaker geconfronteerd met twee, zelfs drie, tegenstanders. Daar moet hij leren op inspelen."

De trainer refereerde naar de tweede helft. “Hij vond de oplossing wel in de tweede helft. Hij moet de diepte in lopen tot hij passeert. Blijven gaan, elke godganse keer.”

Angulo heeft lang op zijn kans moeten wachten, maar nu die zich voordeed, moet hij doorgaan. Volgens Hasi moet hij vooral volhouden, zich blijven ontwikkelen en consistent zijn. Het potentieel is er, nu is het zaak om die progressie door te trekken en hopelijk een topprestatie tegen AEK neer te zetten.
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - AEK Athene live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Nilson Angulo

Meer nieuws

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

14:33
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
18
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
2
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

11:40
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
1
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
3
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
3
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
1
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
6
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
6
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
1
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
2
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (H)
Rosenborg BK Rosenborg BK 21/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
BK Häcken BK Häcken 21/08 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 21/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 21/08 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 21/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 21/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 21/08 Virtus Virtus
Sparta Praag Sparta Praag 21/08 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 21/08 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 21/08 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 21/08 Brøndby IF Brøndby IF
NK Celje NK Celje 21/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 21/08 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 21/08 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21/08 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 21/08 AEK Athene AEK Athene
Lausanne Sports Lausanne Sports 21/08 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 21/08 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 21/08 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21/08 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21/08 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21/08 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21/08 Arda Kardzhali Arda Kardzhali

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over 'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen Hajduk Hajduk over 'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League threnody threnody over 'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League' Vital Verheyen Vital Verheyen over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 JaKu JaKu over Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is cartman_96 cartman_96 over Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved