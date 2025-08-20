Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Besnik Hasi benadrukt dat Anderlecht moet kunnen rekenen op een topprestatie van Nilson Angulo tegen AEK. De jonge Ecuadoraan is een match-winnaar met zijn acties en diepgang, maar moet dat dit keer een volledige wedstrijd kunnen volhouden om echt impact te maken.

Hasi was in de wedstrijd tegen Dender aanvankelijk geërgerd: in de eerste helft was Angulo bijna onzichtbaar. Maar in de tweede helft bewees hij zijn waarde met twee verwoestende runs, waarmee hij het verschil maakte.

Toch blijft Hasi genuanceerd: het is een 'work in progress'. “Je moet die manier vinden", legt hij uit. "Angulo krijgt nu tegenstand met twee of drie spelers die constant op hem inspelen, een realiteit waar hij zich aan moet aanpassen en in moet groeien."



Statuut naar buitenwereld toe is veranderd

Hasi vertelt dat hij veel met Angulo praatte: "Zijn statuut binnen het team en naar de buitenwereld toe is veranderd. Tegenstanders spelen hem nu beter dicht op de huid en hij wordt steeds vaker geconfronteerd met twee, zelfs drie, tegenstanders. Daar moet hij leren op inspelen."

De trainer refereerde naar de tweede helft. “Hij vond de oplossing wel in de tweede helft. Hij moet de diepte in lopen tot hij passeert. Blijven gaan, elke godganse keer.”

Angulo heeft lang op zijn kans moeten wachten, maar nu die zich voordeed, moet hij doorgaan. Volgens Hasi moet hij vooral volhouden, zich blijven ontwikkelen en consistent zijn. Het potentieel is er, nu is het zaak om die progressie door te trekken en hopelijk een topprestatie tegen AEK neer te zetten.

