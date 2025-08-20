Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht


Cercle Brugge zoekt nog offensieve versterking na enkele zomerse vertrekkers. Ibrahima Baldé van Rodez lijkt dicht bij een overstap naar de West-Vlaamse club te staan.

Cercle Brugge is na enkele vertrekken deze zomer nog steeds op zoek naar nieuwe offensieve versterking. Eerst werd er gedacht aan een speler die de Vereniging al eens huurde.

Dan gaat het om Paris Brunner, die vorig seizoen door AS Monaco bij Cercle Brugge werd gestald. Maar hij mocht vorig weekend invallen bij Monaco en dus lijkt Cercle geen kans meer te maken.

De Vereniging schakelde daardoor over naar een nieuw doelwit. Volgens Het Laatste Nieuws is Ibrahima Baldé op weg naar West-Vlaanderen.

Hij ligt momenteel nog onder contract bij Rodez in de Franse Ligue 2, maar was daar niet op training  vandaag. Hij zou zijn medische tests bij de Vereniging afleggen.

De 22-jarige spits speelde in het verleden nog bij Lens en FC Annecy. Hij kwam 35 keer in actie voor Rodez en kon zeven keer scoren in die tijd.

