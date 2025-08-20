Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Paul Wanner maakt de overstap van Bayern München naar PSV Eindhoven. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sports gaat het om een permanente transfer, goed voor 15 miljoen euro plus mogelijke bonussen.

De 19-jarige Duitse middenvelder zal nog vanavond vertrekken naar Eindhoven voor zijn medische keuring. In Duitsland wordt de transfer met enige ophef ontvangen. Verschillende media geven Bayern-trainer Vincent Kompany de schuld van het vertrek van Wanner. Ze beweren dat hij de jeugd van Bayern geen kansen zou geven in het eerste elftal, waardoor grote talenten zoals Wanner het veld moeten ruimen.

Kompany reageerde echter kordaat op de kritiek. “Als onze jeugd klaar is om te spelen, zullen ze kansen krijgen”, zei hij. Volgens hem ligt het vertrek van Wanner vooral aan de timing en de interesse van een buitenlandse club, niet aan een gebrek aan vertrouwen in jonge spelers.

Stevige boodschap van PSV

Voor PSV is het een grote aanwinst. Wanner geldt in Duitsland als een van de meest veelbelovende talenten en moet in Eindhoven de leegte opvullen die Malik Tillman achterliet. Tillman keerde na twee sterke seizoenen terug naar de Bundesliga.

De middenvelder brengt snelheid, creativiteit en doelgerichtheid naar het Philips Stadion. PSV hoopt dat hij snel kan integreren en meteen een impact zal hebben op het spel van de Eindhovenaren. De club ziet in Wanner een belangrijke bouwsteen voor de komende seizoenen.

Met deze transfer slaat PSV een stevige slag op de Europese markt. Het laat zien dat de club bereid is te investeren in jong talent en dat buitenlandse spelers steeds vaker voor PSV kiezen als volgende stap in hun carrière.