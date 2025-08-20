KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

KRC Genk speelt donderdag in Polen tegen Lech Poznan en wil een sterke uitgangspositie voor de terugwedstrijd in België. Kapitein Heynen kijkt vol vertrouwen uit naar de Europese confrontatie.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Lech Poznan. De Limburgers zullen een mooie uitgangspositie willen versieren. Volgende week komen de Polen naar België.

Kapitein Bryan Heynen heeft al zin in de wedstrijd. Hij was er zeven jaar geleden ook bij tegen Lech Poznan, maar moest toen in de tribune zitten. Nu kan hij als aanvoerder zijn ploeg naar de overwinning leiden.



"Hopelijk kunnen we hetzelfde doen als destijds in Istanboel", zegt Heynen volgens Het Belang van Limburg. Daarmee verwijst hij naar de memorabele wedstrijd tegen Besiktas, toen Genk met 2-4 ging winnen in Turkije.

"Ik kijk echt uit naar de Europese duels. In België ken je elkaar door en door, in Europa kan je nog iets makkelijker ruimte creëren. Dat moet onze ploeg ook liggen. Ook al zijn we nog jong, iedereen heeft vertrouwen genoeg om hier vrijuit te voetballen", gaat Heynen verder.

De Conference League is uiteraard niet zo aantrekkelijk als de Europa League, dat beseffen de Limburgers ook. "Het zijn twee matchen extra en de kans is veel groter op mooie affiches. De Europa League heeft veel meer uitstraling, wij beseffen wat er op het spel staat", besluit Heynen.