KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen maakt werk van de komst van Aleksandar Cirkovic. De Servische aanvaller speelt momenteel bij Ferencvaros in Hongarije.

KV Mechelen zag deze zomer al heel wat spelers vertrekken. Een pak meer dan dat er toekwamen Achter de Kazerne. Een groot probleem hoeft dat nog niet te zijn, maar versterking is toch welkom.

En daar maken de Kakkers nu werk van. Malinwa zou op dit moment aan het onderhandelen zijn over de komst van een nieuwe flankaanvaller.

KV Mechelen is bezig met offensieve versterking

Dan gaat het om de Serviër Aleksandar Cirkovic. Hij speelt momenteel in Hongarije bij Ferencvaros. De speler zou een transfer naar Mechelen in ieder geval zien zitten.

Op dit moment zit Malinwa dus aan tafel met de Hongaarse topclub om tot een overeenkomst te komen. Er wordt gepraat over een uitleenbeurt, met aankoopoptie. Dat schrijft transferexpert Sacha Tavolieri.

Cirkovic kwam pas in januari dit jaar aan bij Ferencvaros, van FK TSC Backa Topola uit zijn thuisland. In totaal speelde hij slechts acht wedstrijden bij zijn huidige club.