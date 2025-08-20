KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen maakt werk van de komst van Aleksandar Cirkovic. De Servische aanvaller speelt momenteel bij Ferencvaros in Hongarije.

KV Mechelen zag deze zomer al heel wat spelers vertrekken. Een pak meer dan dat er toekwamen Achter de Kazerne. Een groot probleem hoeft dat nog niet te zijn, maar versterking is toch welkom.

En daar maken de Kakkers nu werk van. Malinwa zou op dit moment aan het onderhandelen zijn over de komst van een nieuwe flankaanvaller.

KV Mechelen is bezig met offensieve versterking

Dan gaat het om de Serviër Aleksandar Cirkovic. Hij speelt momenteel in Hongarije bij Ferencvaros. De speler zou een transfer naar Mechelen in ieder geval zien zitten.

Op dit moment zit Malinwa dus aan tafel met de Hongaarse topclub om tot een overeenkomst te komen. Er wordt gepraat over een uitleenbeurt, met aankoopoptie. Dat schrijft transferexpert Sacha Tavolieri.

Cirkovic kwam pas in januari dit jaar aan bij Ferencvaros, van FK TSC Backa Topola uit zijn thuisland. In totaal speelde hij slechts acht wedstrijden bij zijn huidige club.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Super Liga
Super Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Backa Topola
Aleksandar Cirkovic

Meer nieuws

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

15:50
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
1
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
3
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
2
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
2
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
23
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
4
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
3
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
3
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
1
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
3
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
9
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet franchi franchi over Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn" Oisin Oisin over "Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC CCpl CCpl over Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden franchi franchi over Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat Sv1978 Sv1978 over Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel gevat My-T Vekkie My-T Vekkie over Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli Real09 Real09 over Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal Alex Del Piero Alex Del Piero over 'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille' Wezzebezze Wezzebezze over Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved