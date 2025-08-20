Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Killian Sardella begint zich steeds meer te vervelen in de ziekenboeg. Er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Het jaar 2025 is zeker niet gemakkelijk voor Killian Sardella. Terwijl de flankverdediger 2024 afsloot met zijn allereerste optreden bij de Rode Duivels, wordt hij nu geplaagd door blessures. Na een eerste fysiek ongemak in de winter, is Sardella sinds maart buiten strijd.

Vijf maanden aan de zijlijn, waardoor hij geen enkele minuut heeft kunnen spelen sinds de terugkeer van Besnik Hasi bij paars-wit. Een zeer ongelukkige wending voor een speler die deze zomer een mooie transfer had kunnen versieren.



Langzaam maar zeker terug

Nu is de 23-jarige Brusselaar eindelijk terug van de partij: hij neemt deel aan de laatste training van Anderlecht voor de wedstrijd van donderdag tegen AEK Athene. De heenmatch van de play-offs voor de Conference League.

De wedstrijd tegen de Grieken komt echter te vroeg voor hem. Hetzelfde geldt voor Cédric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic: de twee versterkingen trainen mee met de A-kern maar zullen waarschijnlijk morgenavond niet spelen.

Naast Sardella zal Anderlecht ook zonder Jan-Carlo Simic, Ilay Camara en Moussa N'Diaye zitten. Die laatstgenoemde is na een tragisch familie-ongeval naar huis is teruggekeerd. Ali Maamar zal waarschijnlijk spelen als rechtsback.