📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

Slechts vier dagen na zijn transfer van KVC Westerlo naar Parma heeft Matija Frigan een ernstige knieblessure opgelopen. De Kroatische aanvaller scheurde op training de voorste kruisband van zijn linkerknie en zal minstens zes maanden niet inzetbaar zijn.

De Italiaanse club Parma heeft bevestigd dat Matija Frigan tijdens een trainingssessie op dinsdag een ruptuur van de voorste kruisband opliep. De blessure komt amper vier dagen na zijn officiële overstap van Westerlo.

Kruisbandletsel voor Frigan

Parma betaalde een transfersom van circa tien miljoen euro aan Westerlo, maar zal nog even moeten wachten om de speler in volle glorie te zien. Frigan had zondag nog zijn debuut gemaakt in de Coppa Italia-wedstrijd tegen Pescara.

De medische staf van Parma stelde na uitgebreid onderzoek vast dat een operatieve ingreep noodzakelijk is. De verwachte revalidatieperiode bedraagt vier tot zes maanden, waardoor Frigan het merendeel van het seizoen zal missen.

Voor Parma is de blessure een sportieve en financiële tegenvaller. De club had Frigan aangetrokken als aanvallende versterking na het vertrek van Ange-Yoan Bonny naar Inter. De verwachting was dat Frigan een sleutelrol zou vervullen in het offensieve compartiment van de ploeg.

Versterking zoeken

Frigan, 22 jaar oud, maakte vorig seizoen indruk bij Westerlo met 14 doelpunten en groeide uit tot een van de meest beloftevolle spitsen in de Jupiler Pro League.

Parma zal zich genoodzaakt zien om opnieuw de transfermarkt te betreden op zoek naar een vervanger. De clubleiding onderzoekt momenteel alternatieven om het ontstane gat in de aanvalslinie op te vangen.