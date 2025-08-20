Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 499

Nieuwe aanwinst Kaito Matsuzawa wil zich snel bewijzen bij STVV. De Japanner kwam deze zomer over uit eigen land en is ambitieus: hij mikt op een basisplaats én tien goals.

STVV mocht deze zomer heel wat nieuwe spelers verwelkomen. Kaito Matsuzawa is daar een van. De Japanner kwam over van V-Varen Nagasaki.

De 24-jarige middenvelder mocht de voorbije twee wedstrijden invallen, wel telkens slechts enkele minuten. Hij is uiteraard niet gekomen om invaller te blijven.

"Ik wil snel basisspeler worden, dat is mijn volgende doel", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Ik wil elke wedstrijd spelen en zo veel mogelijk doelpunten maken en assists geven, want in het hedendaagse voetbal zijn statistieken heel erg belangrijk."

Als aanvallende middenvelder, die momenteel nog met een bankzittersstatuut zit, is hij enorm gedreven. "Ik ben ambitieus en mik op tien goals, dat zou enorm fraai zijn." Hij kwam nog niet in contact met de Japanse nationale ploeg, maar wil wel graag naar het WK.

"Niet volgend jaar, want dat lijkt me moeilijk haalbaar", gaat Matsuzawa verder. "Maar in 2030 wil ik er graag bij zijn. Daarvoor zal ik hier in Sint-Truiden hard moeten werken. Mijn grootste kwaliteit is zonder twijfel dribbelen. Voor de rest moet ik op alle vlakken nog verbeteren."

"Daarom is mijn transfer naar STVV een goede zaak. Het gaat hier in België allemaal veel sneller dan in de Japanse competitie, dus ik denk dat ik daar alleen maar uit kan leren", besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Kaito Matsuzawa

Meer nieuws

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

19:30
Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
3
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

18:40
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

17:30
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

15:50
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
1
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

14:50
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
3
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
1
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
5
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
3
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
3
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
42
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
4
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
3
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
4
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
2
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
6
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn" Andreas2962 Andreas2962 over Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken" sarah. sarah. over Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi patje teppers patje teppers over Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!" SeniorClub SeniorClub over Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat Bork Bork over Anderlecht - AEK Athene: - fierce fierce over 📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub' jeffzie151 jeffzie151 over 'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved