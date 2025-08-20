Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Nieuwe aanwinst Kaito Matsuzawa wil zich snel bewijzen bij STVV. De Japanner kwam deze zomer over uit eigen land en is ambitieus: hij mikt op een basisplaats én tien goals.

STVV mocht deze zomer heel wat nieuwe spelers verwelkomen. Kaito Matsuzawa is daar een van. De Japanner kwam over van V-Varen Nagasaki.

De 24-jarige middenvelder mocht de voorbije twee wedstrijden invallen, wel telkens slechts enkele minuten. Hij is uiteraard niet gekomen om invaller te blijven.

"Ik wil snel basisspeler worden, dat is mijn volgende doel", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Ik wil elke wedstrijd spelen en zo veel mogelijk doelpunten maken en assists geven, want in het hedendaagse voetbal zijn statistieken heel erg belangrijk."

Als aanvallende middenvelder, die momenteel nog met een bankzittersstatuut zit, is hij enorm gedreven. "Ik ben ambitieus en mik op tien goals, dat zou enorm fraai zijn." Hij kwam nog niet in contact met de Japanse nationale ploeg, maar wil wel graag naar het WK.

"Niet volgend jaar, want dat lijkt me moeilijk haalbaar", gaat Matsuzawa verder. "Maar in 2030 wil ik er graag bij zijn. Daarvoor zal ik hier in Sint-Truiden hard moeten werken. Mijn grootste kwaliteit is zonder twijfel dribbelen. Voor de rest moet ik op alle vlakken nog verbeteren."

"Daarom is mijn transfer naar STVV een goede zaak. Het gaat hier in België allemaal veel sneller dan in de Japanse competitie, dus ik denk dat ik daar alleen maar uit kan leren", besluit hij.