Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Mo Messoudi is met vier op zes behoorlijk gestart aan zijn avontuur als hoofdcoach van Beerschot. Komende vrijdag hoopt de Antwerpenaar een tweede zege van het seizoen te behalen tegen Jong Gent.

In het tussenseizoen nam Mo Messoudi de taak van hoofdtrainer bij Beerschot over van Dirk Kuyt. Messoudi, een kind van het huis, moet de Antwerpse traditieclub weer richting de hoogste afdeling zien te loodsen.

Met een vier op zes staat Beerschot na twee speeldagen op een gedeelde derde plaats. KV Kortrijk en SK Beveren pronken op de bovenste twee schavotjes met het maximum van zes punten.



Op zoek naar nieuwe goede prestatie

Op speeldag drie moet Beerschot naar Jong Gent. Messoudi hoopt, ondanks de puntendeling, dat er een vervolg wordt gegeven aan de goede prestatie tegen Eupen van afgelopen weekend (1-1). "Voetballend hebben we alles gegeven wat in onze mogelijkheden ligt", aldus de coach van Beerschot bij Het Laatste Nieuws.

Messoudi heeft ook een duidelijke visie over waar Beerschot voor moet staan: "In de voorbereiding is er hard gehamerd op conditie. Dat zag je al in de eerste wedstrijd en tegen Eupen nog meer. En iedereen zal moeten volgen."

Want de nieuwe coach van de Ratten wil vooral een collectief smeden: "Hier is geen plaats voor individuen. Wie niet meegaat in het verhaal, gaat er onverbiddelijk uit." Klare taal van Messoudi, die komende vrijdag zal proberen een nieuwe uitzege binnen te halen.