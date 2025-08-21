Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot verspeelde afgelopen weekend twee punten in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Het was de dominante ploeg tegen Eupen, maar geraakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Op vrijdag wacht met Jong Gent de volgende tegenstander.

Na een zwakke eerste wedstrijd op het veld van Seraing, waar uiteindelijk wel de overwinning werd binnengehaald, hoopten de supporters van Beerschot om in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen ook de drie punten te halen.

Maar dat lukte niet. Beerschot speelde 1-1 gelijk tegen een Eupen dat vrede had met één punt. Op speeldag drie willen de Mannekes opnieuw aanknopen met een overwinning. Beerschot trekt naar de Planet Group Arena om Jong Gent partij te geven.

"Tegen Eupen was ons spel goed en fysiek stonden we sterk. In het slot kon Eupen niet meer volgen. Jammer dat we het winnende doelpunt niet konden scoren, want dat hadden we verdiend", kijkt Glenn Claes op de clubwebsite nog eens terug op de wedstrijd van afgelopen weekend.

Claes verwacht veel spelers uit de A-kern van KAA Gent

In de vooruitblik naar de volgende wedstrijd is Claes op zijn hoede: "Jong Gent zal iets willen goedmaken na hun nederlaag vorige week tegen de Futures. Hun eerste ploeg speelt ook niet dit weekend, dus de kans zit erin dat er wel wat spelers van de A-kern minuten zullen maken."

Voor Claes zou het zijn 250e wedstrijd als profvoetballer kunnen worden. "Eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig, maar akkoord, 250 wedstrijden is al een mooi aantal. Ik ga er alleen maar van kunnen genieten als we vrijdag de drie punten pakken."