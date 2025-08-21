Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

Besnik Hasi kon zijn ontgoocheling niet verbergen, maar tegelijk kon hij ook niet wegsteken dat het op deze manier is dat hij Anderlecht elke match wil zien spelen. Het spel was namelijk dominant en aanvallend.

"Ik moet zeggen dat ik trots ben op de prestatie van de ploeg, met wat wij op de mat brachten. In zo'n match moet je jezelf natuurlijk belonen. In de tweede helft waren we wat minder aan de bal, maar die tweede goal moet altijd vallen", schudde Hasi toch wat het hoofd.

"De efficiëntie ontbrak wat bij ons. Als het hier 3-0 of 4-0 wordt... Bij de tegengoal hadden we immers ook beter kunnen doen. We gaven te veel ruimte weg. Dit geeft wel hoop naar de toekomst toe. Ik wil dit Anderlecht zien; met veel druk naar voor en veel kansen creërend."



Lees ook... Kwalificatie in gevaar in heksenketel van Athene? Bij Anderlecht denkt iedereen er hetzelfde over

AEK alleen met 'lopers'

AEK Athene had zich wel aangepast aan Anderlecht. Hasi verwacht in Athene een heel andere ploeg te zien. "Ze spelen normaal met een ruit op het middenveld en willen zo domineren. Maar al hun 'normale' middenvelders zaten op de bank en de coach had er zijn 'lopers' ingezet. Het was duidelijk dat ze enkel op de counter speculeerden."

Hasi kreeg op sociale media veel kritiek dat een kwalificatie tegen AEK "een stunt" zou zijn, maar moet Anderlecht van dit AEK wel echt schrik hebben. "(lacht) Ja, mijn Vlaams is na 20 jaar nog altijd niet zo goed als ik het wil. Ik wou een ander woord dan stunt gebruiken, maar ik heb er geen spijt van gezien hoe mijn ploeg vandaag speelde."

Thorgan gaat nog veel beslissend zijn

Thorgan Hazard speelde dan weer een topmatch, maar miste wel drie grote kansen. "Thorgan heeft het heel goed gedaan, net als Dolberg. Ze hebben heel veel gewerkt. We misten gewoon een paar jongens met snelheid."

"Angulo geraakte deze keer ook niet over zijn man. Maar Thorgan is al een paar keer beslissend geweest en als hij zo verder doet gaat hij dat nog heel veel keer zijn", besloot Hasi.

