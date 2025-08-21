Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club Brugge kende een geweldige avond afgelopen dinsdag door met 1-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Rangers. Volgende week moet het de kwalificatie in eigen huis afdwingen, al zal dat wel zonder spits Romeo Vermant moeten gebeuren.

Na de knappe prestatie op het veld van Rangers lijkt Club Brugge met anderhalf been in de League Phase van de Champions League te staan. Zelfs een kleine nederlaag zou volstaan om door te stoten naar de vetpotten van het kampioenenbal.

Komende woensdag staat de terugwedstrijd in Jan Breydel op het programma. Club zal die partij wel moeten afwerken zonder Romeo Vermant. De spits moet de komende weken geblesseerd toekijken.



Spierletsel voor Vermant

Vermant werd aan de rust, bij een 0-3 stand in het voordeel van de Bruggelingen, vervangen met een blessure. Het blijkt ernstiger dan aanvankelijk gedacht. De aanvaller zal door een spierletsel de volgende wedstrijden moeten missen.

Dat heeft Club zelf bekendgemaakt op zijn website. Vermant zal niet mee kunnen spelen tot na de interlandbreak van volgende maand. De eerstvolgende wedstrijd na die break is op 13 september voorzien tegen La Louvière.

Vermant zou dus niet alleen de terugwedstrijd tegen Rangers missen, maar ook de competitiewedstrijd tegen KAA Gent van volgende week zondag. Dit weekend hoeft hij geen wedstrijd te missen. Club liet zijn wedstrijd tegen Westerlo uitstellen om zich volledig te kunnen focussen op de dubbele confrontatie met Rangers.