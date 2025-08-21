Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club Brugge kende een geweldige avond afgelopen dinsdag door met 1-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Rangers. Volgende week moet het de kwalificatie in eigen huis afdwingen, al zal dat wel zonder spits Romeo Vermant moeten gebeuren.

Na de knappe prestatie op het veld van Rangers lijkt Club Brugge met anderhalf been in de League Phase van de Champions League te staan. Zelfs een kleine nederlaag zou volstaan om door te stoten naar de vetpotten van het kampioenenbal.

Komende woensdag staat de terugwedstrijd in Jan Breydel op het programma. Club zal die partij wel moeten afwerken zonder Romeo Vermant. De spits moet de komende weken geblesseerd toekijken.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Spierletsel voor Vermant

Vermant werd aan de rust, bij een 0-3 stand in het voordeel van de Bruggelingen, vervangen met een blessure. Het blijkt ernstiger dan aanvankelijk gedacht. De aanvaller zal door een spierletsel de volgende wedstrijden moeten missen.

Dat heeft Club zelf bekendgemaakt op zijn website. Vermant zal niet mee kunnen spelen tot na de interlandbreak van volgende maand. De eerstvolgende wedstrijd na die break is op 13 september voorzien tegen La Louvière.

Vermant zou dus niet alleen de terugwedstrijd tegen Rangers missen, maar ook de competitiewedstrijd tegen KAA Gent van volgende week zondag. Dit weekend hoeft hij geen wedstrijd te missen. Club liet zijn wedstrijd tegen Westerlo uitstellen om zich volledig te kunnen focussen op de dubbele confrontatie met Rangers.

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/08).

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

11:40
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois - Janssen - Eze

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

