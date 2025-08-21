KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"
Foto: © photonews

KV Kortrijk is uitstekend begonnen aan het Challenger Pro League-seizoen. Met zeges tegen RSCA Futures en Lierse proberen de Kortrijkzanen komend weekend hun maximum te behouden tegen promovendus Olympic Charleroi.

De nieuwe ingeslagen weg is voorlopig één van uitstekende makelijk. KV Kortrijk is soeverein begonnen aan het nieuwe seizoen en is, samen met Beveren, één van de twee teams die nog geen enkel punt lieten liggen.

Na zeges tegen RSCA Futures en Lierse zullen de jongens van Michiel Jonckheere ook op speeldag drie proberen die reeks verder te zetten. De West-Vlamingen gaan op bezoek bij Olympic Charleroi, de rode lantaarn in de Challenger Pro League.

"Geen makkelijke wedstrijden in 1B"

Op papier is dus ook deze derde wedstrijd een haalbare kaart voor de Kortrijkzanen. Toch zijn ze op hun hoede bij KVK. "Uit ervaring weet ik dat er in 1B geen eenvoudige wedstrijden bestaan", vertelt Lenn De Smet aan Het Laatste Nieuws.

De Smet kwam in het tussenseizoen, samen met tweelingbroer Liam, over van Club NXT. Daar maakt hij vorig seizoen acht doelpunten, een aantal dat hij bij Kortrijk zal hopen te herhalen.

De Smet is voorlopig zeer tevreden over zijn overstap naar Kortrijk en looft ook de goede sfeer in de kleedkamer: "Deze groep hangt echt goed aan elkaar." Levert dat komende zaterdag ook een derde competitiezege op rij op?

Volg Olympic Charleroi - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (23/08).

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi
KV Kortrijk
Lenn De Smet

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 22/08 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/08 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 23/08 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 23/08 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 23/08 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 23/08 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 23/08 Luik FC Luik FC

