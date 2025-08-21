Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Lierse is slecht begonnen aan het nieuwe Challenger Pro League-seizoen. Met twee nederlagen in evenveel wedstrijden bengelt het nog puntenloos in de onderste regionen van het klassement. En het programma is de Pallieters niet gunstig gezind...

Dat Lierse het in de openingsweken van de Challenger Pro League moeilijk ging krijgen, werd ergens wel verwacht. Met Glenn Claes (Beerschot), Viktor Boone (SK Beveren) en Luc Marijnissen (Dender) zag het heel wat kwaliteit en ervaring vertrekken.

De nieuwe, veelal onervaren versterkingen zouden tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het niveau. Daar kwam dan ook nog het loodzware programma bovenop.

Zware kalender voor Lierse

De Pallieters kregen/krijgen tijdens de eerste zes weken van de competitie quasi allemaal toppers op hun bord. Met KV Kortrijk en Beerschot wacht(t)en de twee degradanten uit de Jupiler Pro League. En RWDM Brussels, Beveren en Lokeren speelden vorig seizoen allemaal de promotieplayoffs.

Dat het na wedstrijden tegen Beveren en Kortrijk puntenloos ging achterblijven, was ergens wel te voorspellen. Maar het spel was wel een serieuze tegenvaller. Door het kaliber van de aankomende tegenstanders, met komend weekend een thuiswedstrijd tegen Eupen, zal het snel veel beter moeten gaan wil Lierse van die (gedeelde) laatste plaats geraken.

"Eupen wordt heel belangrijk"

Dat weet ook aanvoerder Pietro Perdichizzi. Van paniek is er nog geen sprake, maar bij Het Laatste Nieuws zet hij zijn team wel op scherp: "Eupen wordt een heel belangrijke afspraak."

Vorig seizoen miste Lierse op een haar na de promotieplayoffs. Maar het heeft er aan het begin van dit seizoen weinig schijn van dat ze dat kunstje kunnen herhalen. Al blijft het afwachten of ze de komende weken plots wel beter gaan voetballen en punten gaan sprokkelen. Hoe dan ook ligt er heel wat werk op de plank voor Jamath Shoffner en zijn jongens.