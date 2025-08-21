Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lierse is slecht begonnen aan het nieuwe Challenger Pro League-seizoen. Met twee nederlagen in evenveel wedstrijden bengelt het nog puntenloos in de onderste regionen van het klassement. En het programma is de Pallieters niet gunstig gezind...

Dat Lierse het in de openingsweken van de Challenger Pro League moeilijk ging krijgen, werd ergens wel verwacht. Met Glenn Claes (Beerschot), Viktor Boone (SK Beveren) en Luc Marijnissen (Dender) zag het heel wat kwaliteit en ervaring vertrekken.

De nieuwe, veelal onervaren versterkingen zouden tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het niveau. Daar kwam dan ook nog het loodzware programma bovenop.

Zware kalender voor Lierse

De Pallieters kregen/krijgen tijdens de eerste zes weken van de competitie quasi allemaal toppers op hun bord. Met KV Kortrijk en Beerschot wacht(t)en de twee degradanten uit de Jupiler Pro League. En RWDM Brussels, Beveren en Lokeren speelden vorig seizoen allemaal de promotieplayoffs.

Dat het na wedstrijden tegen Beveren en Kortrijk puntenloos ging achterblijven, was ergens wel te voorspellen. Maar het spel was wel een serieuze tegenvaller. Door het kaliber van de aankomende tegenstanders, met komend weekend een thuiswedstrijd tegen Eupen, zal het snel veel beter moeten gaan wil Lierse van die (gedeelde) laatste plaats geraken.

"Eupen wordt heel belangrijk"

Dat weet ook aanvoerder Pietro Perdichizzi. Van paniek is er nog geen sprake, maar bij Het Laatste Nieuws zet hij zijn team wel op scherp: "Eupen wordt een heel belangrijke afspraak."

Vorig seizoen miste Lierse op een haar na de promotieplayoffs. Maar het heeft er aan het begin van dit seizoen weinig schijn van dat ze dat kunstje kunnen herhalen. Al blijft het afwachten of ze de komende weken plots wel beter gaan voetballen en punten gaan sprokkelen. Hoe dan ook ligt er heel wat werk op de plank voor Jamath Shoffner en zijn jongens.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
Eupen
Pietro Perdichizzi

Meer nieuws

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
3
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois

13:00
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
7
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
2
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
3
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
1
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
16
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
6
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00
📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

08:40
"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

07:40
Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

08:20
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

08:00
18
Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

07:20
15
Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

07:00
2
Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

06:30
Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

23:00
2
'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

22:30
1
KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

22:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 22/08 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/08 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 23/08 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 23/08 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 23/08 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 23/08 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 23/08 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen Snoek Snoek over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht dbr1609 dbr1609 over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa joris--82 joris--82 over Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers GOTT GOTT over Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Anderlecht - AEK Athene: - LordJozef LordJozef over Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!" TatstOn TatstOn over 'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved