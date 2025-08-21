📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

Foto: © photonews

De overgang van Bilal El Khannouss van Leicester City naar Crystal Palace verloopt moeizaam. Ondanks eerdere berichten over een naderend akkoord, blijven cruciale punten onopgelost. Beide clubs voeren vandaag opnieuw overleg om tot een oplossing te komen.

Crystal Palace heeft Bilal El Khannouss aangemerkt als absolute prioriteit in de huidige transferperiode. De 21-jarige Marokkaanse middenvelder geldt als de beoogde opvolger van Eberechi Eze, die op het punt staat te vertrekken. Toch blijft een definitieve overeenkomst met Leicester City uit.

Financiële voorwaarden en timing belemmeren akkoord

Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen heeft Crystal Palace een tegenvoorstel van Leicester City afgewezen. De reden ligt in de betalingsvoorwaarden en de timing van Eze’s transfer, die nog niet volledig is afgerond. Die kan plots ook naar Arsenal in plaats van Tottenham, iets waar Leandro Trossard natuurlijk niet om kan lachen.

El Khannouss zelf heeft duidelijk gemaakt dat hij de overstap naar Selhurst Park verkiest boven andere opties. Zijn wens om in de Premier League te spelen is duidelijk. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn intensief, maar complex.

Vandaag doorbraak?

Leicester City bevindt zich in een herstructureringsfase na degradatie, en wil maximale waarde halen uit zijn sterkhouders. Crystal Palace, zoekt stabiliteit en aanvallende versterking voor het Europese avontuur.

Naast El Khannouss houdt Palace ook alternatieven in het vizier. Sommige van die pistes zijn echter financieel zwaarder, wat de druk verhoogt om alsnog tot een akkoord met Leicester te komen. De gesprekken worden vandaag voortgezet, zo meldt Sacha Tavolieri. Beide partijen hopen op een doorbraak.

