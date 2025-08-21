Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

In aanloop naar de cruciale Europese confrontatie tegen AEK Athene, deelt clubicoon Olivier Deschacht op Sporza zijn visie op de ideale basiself van RSC Anderlecht. Zijn keuze valt op een offensieve formatie met ruimte voor creativiteit maar ook stabiliteit.

RSC Anderlecht staat voor een belangrijke test in de laatste voorronde van de UEFA Conference League. Coach Besnik Hasi beschikt over een brede kern, mede dankzij een actieve transferzomer waarin paars-wit een quasi volledig nieuw elftal binnenhaalde.

Volgens Deschacht is doelman Colin Coosemans een zekerheid. Achterin kiest hij voor Ludwig Augustinsson op links, Marco Kana en Lucas Hey centraal, en Ali Maamar op rechts. “Kana verdient nog het voordeel van de twijfel, Hey toont lef, en Maamar maakt progressie,” klinkt het bij Sporza.



Verschaeren in basiself

Op het middenveld is Nathan De Cat de onbetwiste eerste naam. “Een fysieke box-to-box met potentieel à la Fellaini,” zegt Deschacht. Naast hem plaatst hij Yari Verschaeren in een verdelende rol. “Niet op tien, maar lager, als spelverdeler. Hij is sterk aan de bal en werkt hard.”

Thorgan Hazard krijgt een vrije rol in de aanvalslinie. “Hij is in vorm en moet vrijheid krijgen om te excelleren.” Voorin kiest Deschacht voor Kasper Dolberg als diepe spits, met Adriano Bertaccini in steun vanuit de rechterflank.

Dolberg en Bertaccini

Nilson Angulo vervolledigt het offensieve trio op links. “Angulo is aan het ontbolsteren, Bertaccini toont honger, en Dolberg heeft de kwaliteiten om het verschil te maken”, gaat de ex-kapitein van paarswit verder.

Hoewel Deschacht kiest voor een aanvallende formatie, benadrukt hij het belang van defensieve stabiliteit. “Met vier achterin en De Cat en Verschaeren die blijven hangen, is er voldoende buffer. Hazard en Bertaccini brengen bovendien werkkracht.”