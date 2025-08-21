Topdoelman die bij Ajax en Club Brugge speelde kiest voor héél opmerkelijk avontuur in Nederlands amateurvoetbal

Opvallend nieuws van bij onze noorderburen. Kenneth Vermeer stopt dan toch niet met voetballen. De doelman gaat bij een amateurclub aan de slag.

Kenneth Vermeer was tot vorig seizoen aan de slag bij PEC Zwolle. Het contract van de doelman werd er niet verlengd.

Een nieuwe club vinden? Dat leek geen optie meer. Algemeen werd aangenomen dat de 39-jarige Amsterdammer op voetbalpensioen zou gaan.

Bij de amateurs

Nee, toch niet! Vermeer heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Al moet het gezegd: niemand had dit zien aankomen.

Vermeer gaat aan de slag bij GVVV Veenendaal. De club uit het Nederlandse amateurvoetbal zag Ruben Van Kouwen uitvallen met een blessure. Vermeer gaat het verlies van de doelman voor enkele weken of maanden opvullen. Dat meldt Voetbal International.

Voor enkele weken, maanden of... langer?

Voor de volledigheid: Veenendaal speelt in de Tweede Divisie. Oftewel: het derde niveau van het Nederlanse voetbal. Voor de voormalige doelman van Club Brugge een héél speciaal avontuur.