Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Zien we hem in de Champions League? '38-jarige Engelse cultspits kiest voor een héél leuke laatste uitdaging'
Jamie Vardy is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Al zou het wel eens héél opvallende uitdaging kunnen worden voor de 38-jarige spits. Eentje mét Champions League-voetbal?

Jamie Vardy nam op het einde van vorig seizoen na dertien seizoenen afscheid van Leicester City. De 38-jarige spits is echter niet van plan om de voetbalschoenen op te bergen.

West Ham United, Brentford FC en AFC Wrexham schotelden Vardy al een contractvoorstel voor. De 26-voudig Engels international heeft zijn zinnen echter op een verhuis naar Schotland gezet.

Gratis op te pikken

Sky Sports weet dat Celtic FC en Vardy momenteel aan het onderhandelen zijn. De Schotse topclub is op zoek naar een extra spits. Het feit dat Vardy gratis op te pikken is speelt in zijn voordeel.

Bovendien zou Vardy in Glasgow herenigd worden met Brendan Rodgers. Beide heren werkten bij Leicester al samen.

Champions League

Leuk extraatje: de kans is er dat Vardy ook nog eens te zien zal zijn op Het Kampioenenbal. In de laatste voorronde van de Champions League eindigde de heenwedstrijd tussen Celtic en Kairat Almaty op een scoreloos gelijkspel.

