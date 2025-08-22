Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

Overwinningen voor Club Brugge en Genk en een gelijkspel voor Anderlecht: in de UEFA-coëfficiënten staat België aan het begin van het seizoen minder overtuigend dan Portugal of Nederland.

De UEFA-coëfficiënt is belangrijk om het aantal Europese tickets toe te wijzen aan elk land. België kan mogelijk twee directe deelnemers hebben aan de League Phase van de Champions League als ze de zesde plaats in deze ranglijst bereiken.

Maar aan het begin van dit seizoen doen onze vertegenwoordigers het iets minder goed dan Nederland en Portugal, die België voorbijstreven. Desondanks heeft België een ruime voorsprong op Turkije, dat negende staat.



België blijft achtste in de UEFA-ranglijst

Deze week behaalde Club Brugge een overwinning in Glasgow, Genk versloeg Lech Poznań en Anderlecht werd thuis op een gelijkspel gehouden door AEK Athene.

Een ontmoeting die België nog dichter bij Portugal had kunnen brengen, dat momenteel zevende staat. Dat is het doel dat dit seizoen wordt nagestreefd met betrekking tot de UEFA-coëfficiënt.

Toch heeft België een klein nadeel ten opzichte van andere landen: ze hebben nog maar vier vertegenwoordigers over, aangezien Sporting Charleroi al in de eerste voorronde van de Conference League werd uitgeschakeld. België is het enige land in de top 10 van Europa dat al een club heeft verloren. Na een nederlaag thuis tegen Shamrock Rovers zou Santa Clara (Portugal) hetzelfde lot kunnen ondergaan als de ploeg uit Charleroi.