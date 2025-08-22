JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

De transfer van Ibrahima Baldé naar Cercle Brugge is definitief afgeketst. De Franse-Senegalese spits van Rodez (22) slaagde niet voor de medische testen in Brugge.

Tijdens de keuring bleek een probleem in zijn rechterknie, wat Cercle Brugge deed beslissen de deal te laten vallen. Baldé had het weekend ervoor nog gespeeld tegen Saint-Etienne met een opvallend verband rond die knie.

Cercle Brugge had met Rodez al een akkoord bereikt en zou ongeveer 1 miljoen euro betalen voor Baldé. Door de mislukte medische keuring gaat de transfer dus niet door, schrijft HLN.

Ghanees in het vizier

De club wil echter toch nog offensieve versterking aantrekken voor het seizoen. Ze richten hun pijlen nu op de 19-jarige Ghanees Ezekiel Alladoh van het Zweedse Brommapojkarna.

Alladoh staat hoog op het verlanglijstje van Cercle Brugge, maar hij is ook in beeld bij andere clubs. Leicester City zoekt een vervanger voor Jamie Vardy en Westerlo volgt hem eveneens.

De komende weken zal duidelijk worden of Cercle erin slaagt Alladoh naar Brugge te halen, of dat de jonge Ghanees elders zijn volgende stap zal zetten.

