KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

KRC Genk zette een grote stap richting de League Phase van de Europa League met een 1-5 zege bij Lech Poznan. Patrik Hrosovsky blonk uit met twee doelpunten en veel ervaring.

KRC Genk staat al met anderhalf been in de League Phase van de Europa League. De Limburgers wonnen donderdagavond met 1-5 van het Poolse Lech Poznan.

Een van de uitblinkers van de avond was Patrik Hrosovsky. Konstantinos Karetsas start tegenwoordig bijna iedere wedstrijd, maar nu kreeg de Slovaakse middenvelder de voorkeur. En dat pakte heel goed uit.



"Het was om puur tactische redenen dat Hrosovsky op die positie de voorkeur kreeg op Karetsas. We hebben een sterke kern en ik ben blij dat ik die optimaal kan benutten", zei coach Thorsten Fink na afloop volgens Het Belang van Limburg.

De 33-jarige scoorde de twee eerste doelpunten. "Natuurlijk heeft Hrosovsky ook extra ervaring, maar het zijn vooral zijn slimme loopacties die hier het verschil konden maken. Karetsas heeft andere kwaliteiten, komt meer in de bal en kan dan beslissende acties maken."

"Ik ben blij dat mijn spelers het plan zeer goed uitvoerden. We hielden controle en sloegen op de juiste momenten toe. Mijn ploeg heeft een keihard antwoord geformuleerd op de kritiek van de voorbije weken dat onze ploeg efficiëntie mist", besluit de Duitse coach.